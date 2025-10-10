Войната в Украйна:

10 октомври 2025, 10:10 часа 413 прочитания 0 коментара
Караджов не е уволнил нито един даяджия за корупция: Проучване на ИПБ (ДОКУМЕНТИ)

Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов не е уволнил нито един служител на ГД „Автомобилна инспекция“ (ГДАИ) поради корупция както твърди. Това се казва в позиция на Института за пътна безопасност (ИПБ), които са направили проучване. Уточнява се и че той не е работодател на служителите в ГДАИ и не разполага с правомощия за прекратяване на техните трудови правоотношения.

Няма доказателства за корупция

До ИПБ са постъпили копия от заповедите за уволнение на наречените от министъра „корупционери“. В тях като основание за прекратяване на трудовото правоотношение е посочен член от Кодекса на труда, който се прилага при изменение на длъжностното разписание - преобразуване на щата. В момента в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) се извършват структурни промени, в резултат на които служителите на трудов договор трябва да преминат на държавен щат.

В позицията на ИПБ, изпратена до медиите, се обяснява и че в заповедите за уволнение няма никакви мотиви или доказателства, свързани с корупционна дейност или злоупотреби от страна на засегнатите служители. "Нашата проверка показа, че към нито един от десетимата уволнени не е образувана проверка, дисциплинарно производство или разследване по обвинения в корупция", заявяват от института.

Те организацията упрекват екипа на министъра, че през последните девет месеца не е реализирал ефективна политика за борба с корупцията. „Това се доказва от противоречивите публични изказвания и непрекъснато променящата се информация, изнасяна от самия министър. "Заявлението му, че е уволнил незабавно 10 корупционери, не само че не отговаря на фактите, но и може да послужи като сериозен аргумент в полза на уволнените при евентуални съдебни спорове, тъй като министърът се е намесил в трудовоправен процес, в който няма правомощия", обясняват от ИПБ.

От ИПБ заявяват, че през последните дни са постъпили множество устни сигнали за лошо управление и липса на действия от страна на ръководството на ИААА – сигнали, по които не е последвала никаква реакция.

„Към момента сме свидетели на най-големия корупционен скандал в Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) през последните години придобил и международен отзвук. Въпреки това няма поета политическа отговорност. Всичко гореизложено показва, че ръководството на МТС няма легитимност да води реална борба с корупцията в ИААА. Общественото доверие е безвъзвратно изгубено“, смятат от Института за пътна безопасност.

 

 

 

 

 

