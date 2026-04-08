Започва делото срещу Николай Попов - жертвите ли ще осъдят вместо престъпниците?

Днес една година след трагичната смърт на 12-годишната Сияна на пътя край село Телиш, Плевенска област, бащата на Сияна и лидер на коалиция “Сияние”- Николай Попов в 13:30 часа ще бъде изправен на подсъдимата скамейка на Плевенския окръжен съд.

Делото срещу него е заведено от страна на бивши ръководители на АПИ-Плевен. АПИ е институцията, която носи пряка отговорност за състоянието на пътя, на който бе отнет животът на малката Сияна. Безспорно бе доказано, че пътят е бил с изхабен асфалт, с трудно изброими дупки,кръпки,коловози и не е отговарял дори на минималните изисквания за сцепление. Водачът, убил Сияна, пък се е движил с бясна скорост, несъобразявайки се с поройния дъжд и състоянието на пътя.

Николай Попов е обвинен за това, че си е позволил да постави публично въпроса за ужасното състояние на пътищата, за отговорността на АПИ, за липсата на контрол. Николай Попов е обвинен най-вече за това, че е посочил корупцията в държавното управление и в частност в АПИ като основна причина.

"Днес не виновниците за смъртта на Сияна, Филип и другите загинали деца и младежи, а жертвите на престъпните им деяния са дадени на съд. Разменените места в съда на жертви и престъпници е най-безспорният паметник на прогнилата политическа система на държавата ни.", посочва Николай Попов.

Коалиция Сияние призовава всички да изразят солидарност с високо хуманната, но неравна битка на Николай Попов за спиране на войната по пътищата, за справедлива и некорумпирана България, днес от 12:30 часа пред Районен съд - Плевен.