Коцев за Портних: Щом съм задържан, защото някакви хора говорят срещу мен, то предишният кмет трябва да е заточен в Сибир

"Срещу мен свидетелстват хора със засегнати интереси. Щом съм задържан, защото някакви хора говорят срещу мен, то предишният кмет, за когото се говорят страшно много неща, би трябвало да е заточен в Сибир". Това обяви обвиняемият по дело за корупция кмет на Варна Благомир Коцев, който от юли е в следствения арест. Той направи изказването по време на заседание на Софийския апелативен съд на 16 октомври, на което за пореден път се гледа мярката му.

Скандалите около Иван Портних

Думите му бяха във връзка с бившия кмет на морската столица - Иван Портних от ГЕРБ, срещу когото прокуратурата искаше да спре делото за Варненското езеро. През октомври миналата година пък се появи информация за досъдебно производство на Европейската прокуратура срещу него, която бившият градоначалник определи като "невярна": "Информацията е невярна": Иван Портних с първи коментар на информациите за повдигнати му обвинения.

Спрямо Портних имаше и отправен сигнал от ПП-ДБ за изборни нарушения през юли тази година.

Снимка: Иван Портних, източник: ГЕРБ

Според ПП-ДБ основният свидетел по делото срещу Коцев - бизнесдамата от Варна Пламенка Димитрова, редовно е печелила обществени поръчки по времето на Портних като кмет на морската столица. След като е изгубила при новия кмет, тя е обжалвала, но резултатът е останал непроменен. Впоследствие идва и сигналът за предлаган подкуп от Коцев към нея, като Димитрова намесва и името на съпредседателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Днес съдът отказа да го разпита: Мистериозният депутат по делото "Коцев": И съдът отказа да разпита Асен Василев.

Коцев иска домашен арест

"Моля да измените мярката ми в домашен арест, за да съм близо до семейството си и да участвам във възпитанието на сина си", поиска Благомир Коцев от съдийския състав, цитиран от Инициатива "Правосъдие за всеки".

Мярката за неотклонение в четвъртък се гледа от съдия Красимира Костова, която преди това е била част от вече закрития Специализиран наказателен съд. Тя е известна с участието си по делото „НАПлийкс“. Беше и сред магистратите, разглеждали мярката на Явор Златанов от сагата "Осемте джуджета" през 2019 г. Златанов тогава беше оставен в ареста.