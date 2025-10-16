Войната в Украйна:

Пробол я в бедрото: Мъж е задържан под стража за домашно насилие

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 42-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на 40-годишна жена в условията на домашно насилие.

Х.Н. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 09.10.2025 г. около 6,30 часа в ж.к. „Христо Смирненски“ в гр. София е пробол с нож лявата подбедрица на жената, с която живее във фактическо съжителство. Вследствие на това й е нанесъл лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а вр. чл. 130, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Обвиняемият бе задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор.

Наблюдаващ прокурор внесе в Софийски районен съд искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Х.Н. Състав на съда наложи на обвиняемия „задържане под стража“.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
