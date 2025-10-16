Мистериозният депутат по делото "Коцев": И съдът отказа да разпита Асен Василев

Софийският апелативен съд е отказал да разпита председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, обяви самият бивш финансов министър на 16 октомври. Именно за Василев се твърди, че е неидентифицираният депутат, заради който разследването се води в столицата - под надзора на Софийска градска прокуратура, която е единствената с правомощия да работи по казуси, касаещи народни представители, министри и висши чиновници.

Миналата седмица Асен Василев се яви и пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК), където доброволно да бъде разпитан, но това не се случи. С него бяха още Кирил Петков и Лена Бориславова.

Днес Апелативният съд в София заседава по мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Досега няколко съдебни състава не намират довод да го пуснат от следствения арест и да изменят мярката му с по-лека.

Асен Василев: "Не ме разпитват, за да може делото да стои в София"

"Благомир Коцев е задържан вече над три месеца по думите на една доказана крадла", твърди Асен Василев, визирайки бизнесдамата от Варна Пламенка Димитрова. "Агенция за държавна финансова инспекция има доклад, направен още по време на правителството "ГЕРБ 3", който уличава нейната фирма в над 500 хил. лв. откраднати средства от българските студенти и тяхната храна. Тази крадла е казала, че има неизвестен депутат, след което е намесила моето име. Заради този факт делото се гледа в София със Софийската прокуратура и съд, където могат да се нагласят състави, а не във Варна, където му е мястото", допълни председателят на ПП, цитиран от БТА.

"Вече трети месец Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и Софийска градска прокуратура отказват да ме разпитат, а току-що и съдът отказа да ме разпита, за да може делото да седи в София, а не да отиде във Варна", каза Асен Василев.

Той нарече съда, прокуратурата и КПК "трите маймунки - не чух, не видях, не разбрах".

Снимка: БГНЕС

Делото срещу Коцев продължава на фона на любопитни детайли

На 14 октомври адвокатът на Коцев Ина Лулчева написа във Facebook, че още двама анонимни свидетели са били разпитани по делото, а инспектор от КПК ѝ казал, че трябва да предяви разпитите в петък "в ареста", защото варненският кмет бил там. "И сега се чудя - след като инспекторът знае, че в петък Коцев ще е в ареста, какво ще правим в четвъртък в съда, който трябва да прецени законността на задържането?", питаше Лулчева в публикацията си.

Мярката за неотклонение на Благомир Коцев в четвъртък ще бъде разгледана от съдия Красимира Костова, която преди това е била част от вече закрития Специализиран наказателен съд. Тя е известна с участието си по делото „НАПлийкс“.

Беше и сред магистратите, разглеждали мярката на Явор Златанов от сагата "Осемте джуджета" през 2019 г. Златанов беше оставен в ареста с мотив, че обвинението срещу него е за тежко престъпление и затова той представлява обществена опасност. Съдиите обаче тогава признаха, че по делото няма достатъчно доказателства.

Няколко съдебни състава и на първа, и на втора инстанция отказваха да освободят Коцев от следствения арест. Двамата варненски общински съветници от "Продължаваме промяната" Йордан Кетелиев и Николай Стефанов излязоха по-рано през октомври, като апелативният съд в столицата реши те да останат под домашен арест. Двамата са обвиняеми заедно с Коцев за следните предполагаеми престъпления:

участие в организирана престъпна група, действала на територията на гр. Варна от м. юли 2024 г. до 19.11.2024 г., с цел съгласувано да извършват престъпления по служба, подкупи и изпиране на пари, като групата е създадена с користна цел и в нея участват длъжностни лица;

през м. август 2024 г. в съучастие като извършители поискали сума, равняваща се на 15% без ДДС от 1 523 446 лв., представляваща стойността на обществена поръчка, в замяна на влияние при вземането на решение от длъжностно лице, във връзка със службата му.

Снимка: БГНЕС

В основата на процеса са показанията на Пламенка Димитрова - бизнесдама от морската столица, която твърди, че е станала жертва на натиск и рекет от страна на Благомир Коцев. През 2024 г. тя кандидатства за поръчка „Приготвяне и доставка на готова храна, ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене". Само че фирмата ѝ "Залива 47-СП" АД не успява да я спечели - договорът е възложен на "Корект груп кетъринг". Тя обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията и пред съда, но резултатът не се променя.

Според ПП-ДБ и обществени организации като "Правосъдие за всеки", "БОЕЦ" и др. арестът на Коцев е политически.

От ПП-ДБ разгласиха, че председателят на КПК Антон Славчев е заплашил един от свидетелите срещу Коцев - бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов, който впоследствие оттегли показанията си, защото заяви, че са дадени под натиск от Антикорупционната комисия: "Следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко": Заместник-кмет на Варна твърди, че е заплашван от шефа на КПК.

Разследващата медия BIRD и т.нар. медия ПИК разгласиха и името на анонимен свидетел, заради чиито показания Коцев не бе пуснат от ареста при последния опит за освобождаване. Става въпрос за украинския гражданин и бизнесмен Олег Невзоров, който първо е получил забрана от ДАНС да влиза в страната и съответно - да инвестира, но бързо тази забрана е била отменена, гласи информацията на BIRD. Невзоров отрича да е давал показания по делото: Курорт в горски парк на морето: Куп любопитни документи изплуваха с историята за тайния свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев.