Заради случая "Нико Тупарев": Прокурор от "Осемте джуджета" не успя да си върне пълната заплата

Делото заради дисциплинарното наказание за ексръководителя на закритата Специализирана прокуратура Димитър Франтишек Петров е прекратено от Върховния административен съд (ВАС). Мотивът за решението е, че Франтишек е подал жалба срещу наказанието извън срока, който дава законът. Това съобщава специализирания правел портал "Лекс", с уточнение - решението може да се обжалва, защото е взето от тричленен състав на съда.

На 16 юли 2025 г. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) наказа Димитър Петров с намаляване на заплатата с 10% за половин година. Дисциплинарното производство срещу него беше образувано миналата година по предложение на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов, който разпореди проверка на Петров след ареста на телевизионния продуцент Нико Тупарев. Той беше арестуван в края на юни, 2025 година и му беше повдигнато обвинение за присвояване на 1,44 млн. лева. Съдът освободи Тупарев без мярка, срещу Петров започна проверка, а самият той беше командирован в районната прокуратура в Смолян, което е допълнително наказание - Още: Обрат: Освободиха продуцента Нико Тупарев, намесиха Пепи Еврото и Нотариуса

Нещо повече - на работата на Франтишек в периода от 30 юни 2021 година до 28 юни 2024 година беше направена ревизия. Беше направено заключение, че прокурорът е бавел неоправдано дела, имало липса на ритмичност и интензивност при извършване на процесуално-следствените действия и на контрол спрямо разследващите органи за законосъобразно и своевременно провеждане на разследването - Още: Заради нарушение по десетки дела: Сарафов иска наказание за прокурор Франтишек