Блъснал патрулка и избягал: Хванаха пиян и дрогиран шофьор

Истински пътен екшън се разигра между Велинград и Якоруда. Пиян шофьор с положителен полеви тест за наркотици предизвика катастрофа с полицейски автомобил и след удара направи опит да избяга. За щастие, при инцидента няма пострадали хора, нанесени са само леки материални щети. Това се случва в неделя вечерта по време на опит за полицейска проверка в района между Юндола и Якоруда. „Пътните полицаи забелязали криволичещ автомобил и пуснали светлинен и звуков сигнал, като се опитали да го спрат. Водачът на автомобила не се подчинил и се опитал да избяга. По време на краткото преследване той се опитал да избута полицейската кола от пътя. Малко след това мъжът спрял, извършена е проверка и е установено, че той е на 42 години от село Черна Места”.

Взеха му книжката и колата

Това разказа началник сектор „Пътна полиция“ ОДМВР-Пазарджик старши инспектор Христо Георгиев пред Нова телевизия.

Пробата за алкохол на мъжа отчела 2,34 промила, управлявал е колата си под въздействието на наркотични вещества, затова той е задържан и по случая е образувано бързо досъдебно производство. При гонката извършителят ударил и леко служебния полицейски автомобил.

„Към момента колата му е отнета, както и шофьорската му книжка. Може да получи наказание от 1 до 3 години лишаване от свобода, както и да ме бъде отнето правото да кара МПС”, добави Георгиев.

