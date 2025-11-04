Войната в Украйна:

С 1.5 промила в кръвта: Повдигат две обвинения на шофьора, помел коли в центъра на София

04 ноември 2025, 10:06 часа 264 прочитания 0 коментара
С 1.5 промила в кръвта: Повдигат две обвинения на шофьора, помел коли в центъра на София

Повдигнат две обвинения на мъжа, помел паркирани коли в центъра на София. Това съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура (СРП) Николай Николаев. "Те са за шофиране след употреба на алкохол и за причняване на значителни имуществени вреди в резултат на нарушаване на Закона за движение по пътищата", посочи Николаев. След кръвна проба е установено, че водачът е имал 1.5 промила алкохол в кръвта.

ОЩЕ: Кола отнесе няколко автомобила в центъра на София, има данни, че шофьорът е бил пиян

В ареста за 72 часа

Николаев допълни, че шофьорът е задържан за 72 часа, след внесено от прокуратурата искане за постоянното му задържане, с оглед на това, че деянието е с висока степен на обществена опасност.

Припомняме, че на 2 ноември лек автомобил, управляван от 42-годишен мъж, катастрофира в няколко паркирани автомобила на булевард "Витоша" в София. "Освен на колите, е нанесена вреда и на колата, управлявана от мъжа", каза Николай Николаев и допълни, че освен водача, в автомобила е имало и друг пътник. "Състоянието на всичко участници в катастрофата не застрашава тяхното здраве", допълни той. По негови думи досега данните сочат, че автомобилът не пренадлежи на мъжа, предизвикал инцидента.

ОЩЕ: "Държеше се нагло и предизвикателно": Очевидец с разказ за шофьора, помел коли в София

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"С колко е била превишена скоростта, предстои да бъде решено от автотехническата експертиза, но самият механизъм и свидетелските показания свидетелстват, че скоростта не е била в рамките на допустимата", обясни Николаев.

Водачът е с чисто съдебно минало, неосъждан, без данни за висящи наказателни производство.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
София Пиян шофьор катастрофа информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес