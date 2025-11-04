С 1.5 промила в кръвта: Повдигат две обвинения на шофьора, помел коли в центъра на София

Повдигнат две обвинения на мъжа, помел паркирани коли в центъра на София. Това съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура (СРП) Николай Николаев. "Те са за шофиране след употреба на алкохол и за причняване на значителни имуществени вреди в резултат на нарушаване на Закона за движение по пътищата", посочи Николаев. След кръвна проба е установено, че водачът е имал 1.5 промила алкохол в кръвта.

В ареста за 72 часа

Николаев допълни, че шофьорът е задържан за 72 часа, след внесено от прокуратурата искане за постоянното му задържане, с оглед на това, че деянието е с висока степен на обществена опасност.

Припомняме, че на 2 ноември лек автомобил, управляван от 42-годишен мъж, катастрофира в няколко паркирани автомобила на булевард "Витоша" в София. "Освен на колите, е нанесена вреда и на колата, управлявана от мъжа", каза Николай Николаев и допълни, че освен водача, в автомобила е имало и друг пътник. "Състоянието на всичко участници в катастрофата не застрашава тяхното здраве", допълни той. По негови думи досега данните сочат, че автомобилът не пренадлежи на мъжа, предизвикал инцидента.

"С колко е била превишена скоростта, предстои да бъде решено от автотехническата експертиза, но самият механизъм и свидетелските показания свидетелстват, че скоростта не е била в рамките на допустимата", обясни Николаев.

Водачът е с чисто съдебно минало, неосъждан, без данни за висящи наказателни производство.