"БОЕЦ" официално поиска отстраняване на Сарафов след образуваното срещу него производство (ВИДЕО)

Гражданско сдружение „БОЕЦ“ внесе искане за отстраняване на Борислав Сарафов, продължаващ да изпълнява функциите на главен прокурор въпреки законовите поправки и решенията на две ключови съдилища, че той не е легитимен обвинител №1 след 21 юли. Официалното искане е внесено днес, 4 ноември, до „ад хок“ прокурор Даниела Талева – специалния магистрат, който единствен може да разследва главния прокурор и заместниците му. Причината за молбата за отстраняване на Сарафов е образуваното срещу него наказателно производство по сигнал именно на сдружение „БОЕЦ“.

От гражданската организация се похвалиха с големия пробив в последния ден на октомври. Сигналът на организацията съдържа твърдения, че Сарафов е прикривал корупционни престъпления на депутата от "ДПС-Ново начало", санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, Делян Пеевски в Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), като е осуетявал наказателни действия и е осигурявал защита срещу преследване. Посочени са и данни за нерегламентирани доходи на лица от близкото му обкръжение.

Първоначално Талева е приела, че тези твърдения са "голословни и неподкрепени с факти", но след решение на Софийски градски съд сега тя е длъжна да извърши пълна проверка. Именно след тази съдебна намеса е образувано досъдебното производство, казаха от „БОЕЦ“ преди дни.

Искане за сваляне на Сарафов, за да не си "разтвори" сам "чадър"

В искането за отстраняване на Сарафов се цитира наказателното производство. То означава, че има установени достатъчно данни за извършени престъпления, каза лидерът на „БОЕЦ“ Георги Георгиев. Според сдружението, ако Сарафов продължи да е главен прокурор по време на разследването, той може да използва поста си, за да упражнява натиск срещу свидетели и подчинените му прокурори на всички нива, "да укрива и унищожава доказателства".

"В случая ние обосновано предполагаме, че той ще разтвори чадър и над извършените от самия него престъпления, тъй като към настоящия момент са налице достатъчно доказателства за извършване на престъпления от общ характер от страна на Борислав Сарафов", обяви Георгиев.

"БОЕЦ" към Даниела Талева: Ако не поискате отстраняване на Сарафов, това е "осуетяване" на наказателно преследване

Той се обърна към Даниела Талева: "Следва да привлечете Борислав Сарафов като обвиняем със съответното постановление". И щом обвиняемият би могъл да създаде пречки, "прокурорът може, а според нас е длъжен и трябва, да отправи предложение до компетентния орган за отстраняването му от длъжност до приключване на наказателното производство", допълни той. Предложението трябва да е до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

"Налице са всички законови и фактически предпоставки за прилагане на тази мярка. Ако не я приложите, това означава, че давате възможност на Борислав Сарафов да прикрие свои предполагаеми престъпления. Това, по смисъла на закона, е осуетяване и съучастие в осуетяване на наказателно преследване срещу виновно лице, което, само по себе си, е тежко престъпление от общ характер", обърна се отново Георгиев към "ад хок" прокурора.

От "БОЕЦ" искат също така да бъдат уведомени обществеността и страните за предприетите действия - "с оглед гарантирана прозрачност и обществен контрол".

"Утре в 10 ч. аз съм призован в ГДБОП на "Цариградско шосе" на разпит по досъдебното производство срещу Сарафов. Разбира се, че ще отида и ще потвърдя твърденията в сигналите на "БОЕЦ"", обяви Георги Георгиев.

