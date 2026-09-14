Заради съмнителен багаж: Евакуираха цял влак в Сливен

Съмнителен багаж вдигна на крак полицията в Сливен тази сутрин. Пътниците от влака, пътуващ по линията Бургас-София, бяха спешно евакуирани заради изоставени без надзор вещи в едно от купетата. Сигналът за инцидента е подаден точно в 10:00 часа в дежурната част на местното районно управление лично от началника на влака. Десет минути по-късно композицията е спряла на жп гара Сливен, където органите на реда веднага са извели хората на безопасно разстояние. Още: Отцепиха района около мол в София заради изоставен багаж

За да се избегне всякакъв риск, вагонът със съмнителния багаж е бил своевременно откачен от останалите и преместен на безопасен коловоз. Малко след това влакът е продължил пътя си по направление към столицата. В момента действията на органите на реда продължават. На място работят специализирани екипи на Жандармерията и отряда за борба с тероризма (СОБТ), които извършват стандартните за подобни ситуации проверки по процедура. Още: Съмнителен багаж евакуира Централна гара в София