Пропуски в охраната: Демерджиев предупреди всички оръжейни складове след ЕМКО

Вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев смята, че се подценява на опасността не само при ЕМКО, а и при всички, които стопанисват и охраняват оръжейни складове на територията на България. Това стана ясно от думите му пред медиите след като в събота избухна пожар в склад за боеприпаси на "ЕМКО" в района на село Царева ливада, което е втори такъв инцидент в обект на предприятието за последния месец.

Взривовете идват в момент, в който западни медии говорят за руски саботажи в България, както и на фона на опита да бъде взривен украински "Ан" на летището в Лайпциг, за което Германия директно обвини Русия, но и на фона на предотвратената диверсия на Русия на територията на Румъния само преди седмица. ОЩЕ: След Германия опит за диверсия и в Румъния: Арестуваха руски гражданин

Вътрешният министър коментира, че дейността на тези складове и заводи очевидно е опасна. "Очевидно и ситуацията, в която се намира светът, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това, включително и с начина, по който се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети", смята Демерджиев.

Как се охраняват оръжейните складове и заводи в България?

С тази проверка ще се занимава вътрешното министерство.

"Считам, че от днес ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти. Трябва да се вземат адекватни мерки за защита", добави Демерджиев. ОЩЕ: Пак взрив в завод на заплашен от Русия: Мирчев даде кураж на Йотова да свика незабавно КСНС

Взривовете в ЕМКО

Демерджиев заяви, че МВР е установило пропуски в самата охрана на ЕМКО и той лично ще уведоми Емилиан Гебрев за тях. "Тече разследване, но ще разберете какви са пропуските", каза още вътрешният министър.

Той уточни, че записът от камерите за последния инцидент, е свален, съхранен. "Имаме представа какво показват и какво са записали тези камери. Направихме необходимото да се проверят следите около обекта, проверяваме всички възможни версии, всички възможни информации. Може да е спокоен г-н Гебрев", добави още Демерджиев. ОЩЕ: Емилиян Гебрев за ЕМКО: Министър Демерджиев е бил подведен, не е имало човешка грешка при пожара