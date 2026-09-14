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Без чужда намеса: МВР и прокуратурата държат на старата версия за “Петрохан - Околчица“

14 септември 2026, 11:31 часа 384 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com / Евгения Чаушева
Без чужда намеса: МВР и прокуратурата държат на старата версия за “Петрохан - Околчица“

Няма чужда намеса и чуждо присъствие в смъртта на шестимата в хижа "Петрохан" и връх "Околчица". Това е било убийство и самоубийство, каквата бе и първоначалната версия. Това обяви заместник апелативният прокурор Наталия Николова на брифинг по случая "Петрохан". "Активните действия по разследването не са спирали и през летните месеци, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването на финансовото състояние на загиналите и източниците на даренията. Назначени са данъчни ревизии", увери Николова.

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"Изводите, направени в съдебно-медицинските експертизи, са обосновани, правилни и аз съм съгласен с тях. По отношение на съдебно-медицинската задача е отговорено обосновано по отношение на причината за смъртта при тримата при Околчица, уврежданията, които са констатирани по тях, както и огнестрелните наранявания по всеки един от труповете. Изводите от комплексната оценка са обосновани, мотивирани и правилни", заяви от своя страна доц. доктор Александър Александров, който е началник по съдебна медицина и деонтология.

По отношение на 15-годишният младеж той коментира, че има входно огнестрелно нараняване от упор в лявата слепоочна област. При Николай Златков има сляпо огнестрелно нараняване в челната област, а при Ивайло Калушев - изстрел от упор в устната кухина.

"Установяването на давността на смъртта се прави на база ранни и трупни късни изменения. Така е уточнено, че 5 до 7 денонощия преди огледа е настъпила смъртта на тримата на Околчица", разясни Александров.

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Той заключи, че на базата на всички доказателства насочват за извод, че 15-годишният младеж е бил с леко наклонена глава в положение на колена с хванати ръце с преплетени пръсти и изстрелът е произведен от упор в лявото слепоочие.

Тя уточни, че под надзора на прокуратурата се водят няколко досъдебни производства - за смъртта, причинена на шестимата души и за паричните потоци, свързани с физически и юридическите лица, управлявани от хората, загинали на хижа „Петрохан“ и връх Околчица.

"Част от данъчните ревизии са готови. По една от тях спрямо „Българска асоциация по екстремни спортове“ ООД са наложени предварителни обезпечителни мерки. Разследва се и начинът на регистриране на Национална агенция по защитените територии. Проверка беше анонсирана и на предходен брифинг в частно училище“, разясни тя.

През миналата седмица е образувано досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица в училището, включително на служители в МОН и Регионалната инспекция по образование в София-област.

Николова каза още че експертизите включват данни за състоянието на починалите, начина им на живот и последователността от събития, довели до мотива за извършването на деянията. 

Припомняме, че на 2 февруари на хижа "Петрохан" бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. След продължило близо седмица издирване в кемпер под връх Околчица бяха открити още три тела - на Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче. Първоначалните резултати от аутопсиите на тримата, намерени в кемпера под Околчица, насочиха разследващите към версията за две последователни убийства и последвало самоубийство. По случая бяха назначени множество експертизи и бяха разпитани десетки свидетели.

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Петрохан Убийства връх Околчица Ивайло Калушев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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