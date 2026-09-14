"Надали го очаквахте": Ето къде Ружа Райчева продължава с журналистиката

Журналистката и политически анализатор Ружа Райчева се присъединява към екипа на Дарик радио с ново предаване - „Втори прочит“. То ще се излъчва всеки вторник на живо от 13:00 до 16:00 часа. За новото попълнение в екипа си се похвалиха от "Дарик", но и самата Ружа Райчева в социалните мрежи, пишейки за новата си работа: "надали го очаквахте" и благодари на Божидар Русев и екипа на Дарик радио за доверието.

Допреди това Райчева беше политически репортер в OFFNews, като самата тя миналата седмица обяви в социалните мрежи, че напуска медията. "След 5 години в OFFNews приключва една голяма глава в живота ми. Благодаря на колегите си в редакцията за годините работа заедно и най-вече на главния редактор на OFFNews Владимир Йончев за шанса и доверието да стана журналист. За мен това беше истински безценен опит. Оставам журналист, но не и без посока", написа Райчева.

Новото предаване в "Дарик"

&bdquo В първия ден на новата седмица стана ясно, че тя става част от екипа на "Дарик" в предаването "Втори прочит", който да поставя във фокус най-актуалните политически теми, обществените казуси и историите, които продължават да се развиват и след първите заглавия.

"Със своя разпознаваем журналистически почерк Ружа Райчева ще търси контекста зад новините, различните гледни точки и въпросите, които остават без отговор. В предаването ще бъдат позиционирани разговори с политически фигури, експерти, анализатори и хората, които са пряко свързани с темите на деня. Защото в политиката и обществото рядко всичко приключва с първия прочит, посочват още от "Дарик". ОЩЕ: Къде бъркат хората на Радев: Анализ на Ружа Райчева (ВИДЕО)