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Турция погна гей баровете: Ердоган обвинява ЛГБТ в спада на раждаемостта

14 септември 2026, 13:15 часа 531 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Турция погна гей баровете: Ердоган обвинява ЛГБТ в спада на раждаемостта

Турската полиция нахлу в гей барове и домовете на ЛГБТ активисти, арестувайки най-малко 60 души при акции, целящи според властите да укрепят семейните ценности, предаде AFP News Agency. ЛГБТ общността в Турция често е обект на нападки от правителството, като президентът Реджеп Тайип Ердоган я определи като „девиантно движение“ от „перверзници“, отговорни за спада в раждаемостта.

Неделната акция дойде ден след като акаунтите на повече от дузина турски ЛГБТ+ организации бяха блокирани в X по искане на властите, според регулаторен орган.

Министърът на правосъдието на южната ни съседка Акин Гюрлек  заяви в платформата Х,  че акциите са част от „Десетилетието на семейството“, провъзгласено от Ердоган, насочено към „защита на нашите деца, институцията на семейството и социалния ред“.

Правозащитни организации обвиниха Турция в дискриминация

Правозащитни групи обвиняват правителството, че все повече се насочва към ЛГБТ+ общността чрез реторика, ограничения и правни мерки. Турската асоциация за правата на човека определи операцията като „дискриминация, ръководена от държавата, политика на страх и разрушаване на гражданското общество“. Начо Санчес Амор, докладчикът на Европейския парламент за Турция, нарече арестите „шокираща ескалация“ на репресиите.

Прокурорите заявиха, че разследванията обхващат предполагаеми престъпления, включително проституция и непристойност, и че деца и непълнолетни са били неправомерно повлияни по въпроси, свързани със сексуалната ориентация и половата идентичност, допълва гръцкото издание Kathimerini. ОЩЕ: Хомосексуализмът не може да бъде "лекуван": ЕК призова практиките за промяна на сексуалната ориентация да бъдат забранени

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Турция Арести Реджеп Тайип Ердоган гей ЛГБТ
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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