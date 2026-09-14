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Загадката "Петохан-Околчица": Деян Илиев съдейства от Мексико и е извън списъка на заподозрените

14 септември 2026, 12:29 часа 957 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър
Загадката "Петохан-Околчица": Деян Илиев съдейства от Мексико и е извън списъка на заподозрените

Името на Деян Илиев, което се появи сред първоначалните кръгове от хора, свързани с групата около трагичния случай на хижа „Петрохан“ и връх Околчица, е бил проверен подробно още след откриването на телата. Към момента разследването е изключило негова съпричастност към деянията. Това съобщи началникът на отдел „Криминална полиция“ към ГДНП комисар Ангел Папалезов на брифинг на прокуратурата по случая.

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Той обясни, че Илиев е бил разпитан още в деня, в който са открити телата на Петрохан. Заради първоначални съмнения за евентуална негова съпричастност са били иззети дрехите и телефонът му, както и видеорегистратори и други вещи, които е използвал. Извършено е било и претърсване на жилището му.

Впоследствие Илиев е бил разпитан повторно. „Към момента е абсолютно изчистено, че той няма никаква съпричастност към извършените деяния на Петрохан и Околчица“, заяви Папалезов.

Относно заминаването на Илиев за Мексико, експертът обясни, че то не трябва да бъде определяно като бягство, а решението е било взето лично от него, без да е бил принуждаван. Илиев е отпътувал заедно с жената, с която живее на съпружески начала.

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„През следващите седмици и месеци разследващите са направили няколко опита да установят контакт с него. В крайна сметка комуникацията е била осъществена със съдействието на адвокатката, която Илиев е упълномощил да го представлява по досъдебното производство. Проведени са два разговора - предварителен и последващ, като в тях е участвал и защитникът му“, сподели Папалезов и добави, че Илиев е дал подробни обяснения за живота на групата, отношенията си с отделните ѝ членове и собствената си версия за обстоятелствата, които биха могли да са довели до случилото се.

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„Илиев оказва съдействие на разследването винаги когато това е необходимо“, каза експертът. Той е бил питан многократно дали се чувства застрашен, дали е получавал заплахи и дали има някакви притеснения за сигурността си, но категорично е отрекъл.

Илиев е заявил както лично, така и чрез адвоката си, че остава готов да съдейства при необходимост от допълнителни въпроси и изясняване на факти и обстоятелства по разследването.

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Петрохан Убийства връх Околчица Деян Илиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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