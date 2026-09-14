Едно оръжие, изстрели от упор и въпроси около интимни следи: Съдебен лекар разкри детайли за трагедията на Околчица

15-годишният младеж, намерен мъртъв в кемпера под връх Околчица, е с установено входно огнестрелно нараняване от упор в лявата слепоочна област. При Николай Златков е установено сляпо огнестрелно нараняване в челната област. При Ивайло Калушев - изстрел от упор в устната кухина. Това каза на брифинг началникът на “Съдебна медицина“ в “Александровска“ болница доц. д-р Александър Александров относно съдедбно-медицинските експертизи за трагичните инциденти на хижа "Петрохан" и под връх Околчица.

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Той подкрепи изводите от експертизите и добави, че са уточнени уврежданията и огнестрелните наранявания, довели до смъртта на шестимата.

„Установяването на давността на смъртта се прави на база ранни и трупни късни изменения. Така е уточнено, че 5 до 7 денонощия преди огледа е настъпила смъртта на тримата на Околчица“, поясни Александров.

Медикът обясни, че непълнолетният младеж е бил с вплетени ръце при смъртта си, а оръжието на местопрестъплението е било само едно. По ръцете на момчето няма частици от капсулите на оръжието, затова се предполага, че вероятно Калушев е произвел изстрелите.

„Съдебномедицинското изследване не може категорично да установи дали е имало полов акт, тъй като при определени условия биологичните следи се разграждат много бързо“, каза още медикът, коментирайки резултатите от извършените експертизи.

По думите му наличието на семенна течност трудно може да бъде доказано, ако изследването не бъде направено в първите часове след евентуален полов акт с еякулация. „Заради неблагоприятните условия сперматозоидите се разрушават бързо и след определен период установяването им може да се окаже невъзможно“, каза той.

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При прегледите не са установени пресни травматични увреждания. При две от изследваните лица обаче е констатиран "зеещ ан*л*н сф*нк**р и изглаждане на гънките на места.

Експертът подчерта, че тази находка сама по себе си не е категорично доказателство за извършвани анални полови сношения. В същото време при изследваните не са установени заболявания или други патологични изменения, които биха могли да обяснят състоянието. Прегледът на наличната медицинска документация също не е дал данни за подобни заболявания.

Според съдебния медик установената находка би могла да бъде резултат от травматични увреждания, натрупвани във времето. Той обясни, че при подобен процес мускулатурата на сфинктера може постепенно да се отпусне, а характерните гънки да се изгладят, без към момента на прегледа да има пресни травми.

Експертът отново уточни, че медицинската находка не позволява със 100% сигурност да се заключи, че причината са анални полови сношения. Тя обаче е обективно установена при извършените прегледи и трябва да бъде оценявана заедно с останалите доказателства по случая.

Изстрелите са произведени от Калушев

Инж. Николай Джуненски потвърди, че трите убийства под Околчица са извършени от Ивайло Калушев. “Един изстрел може да остави следи, които впоследствие да изглеждат като причинени от два отделни проектила“, обясни той във връзка с изследването на оръжието, боеприпасите и следите по кемпера.

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По думите му намерените на мястото куршуми са плосковърхи и не са изцяло облечени с ризница. „Куршумът се състои от сърцевина и ризница, която я обгръща. При попадане в твърда повърхност той може да се деформира и да се раздели на отделни части“, каза експертът. Той обясни и че при подобна деформация ризницата може да се отдели от сърцевината или самата тя да се разпадне на фрагменти. „Така отделните части продължават движението си и впоследствие могат да бъдат открити като два отделни фрагмента, въпреки че първоначално са били част от един и същ куршум“, поясни той.

Според Джуненски подобен процес обяснява и част от следите по кемпера. При изстрел куршумът се е деформирал при преминаването през преградите на шибидаха и отделните му части са продължили движението си като самостоятелни фрагменти. По думите на експерта това може да създаде впечатление за повече от един изстрел, въпреки че първоначалният изстрел е бил един.

Джуненски посочи още, че използваното оръжие е револвер. По думите му изстрелите в кемпера са произведени от Калушев, като последният изстрел е свързан със самоубийството му.

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Експертът коментира и установените барутни микрочастици. Той обясни, че при изстрел частиците се движат заедно с барутните газове. При среща с преграда част от тях могат да се върнат обратно към стрелеца. Според Джуненски разположението на тези микрочастици е дало основание да се направи извод, че при последния изстрел револверът е бил държан с две ръце. Лявата ръка е представлявала преграда, върху която са попаднали върналите се частици, поради което те са установени именно там, а не върху дясната ръка.