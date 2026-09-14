Един загинал и четирима ранени: Жесток масов бой в Сунгурларе

Масов бой между две фамилии в Сунгурларе завърши със смъртен случай и четирима ранени. Инцидентът е станал на ул. “Иван Вазов“, районът е отцепен, предаде БГНЕС. По първоначална информация до сбиването се е стигнало след възникнал спор, който прераснал във физическа саморазправа. По време на боя са използвани ножове, като част от участниците са получили прободни рани. Още: Под носа на полицията: Масов бой между ромски фамилии

Един от пострадалите мъже е бил в тежко състояние и е починал по време на транспортирането му към болница. Други четирима ранени са откарани за лечение в болници в Бургас. След инцидента са задържани осем души. Продължава работата по изясняване на причините за конфликта и установяване на последователността на събитията. Още: С брадви, мотики и колове: Масов бой в Бургас, четирима са в болница