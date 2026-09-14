"Калушев е сексуален насилник": Криминален психолог за евентуалните мотиви за трагедията "Петрохан-Околчица"

Ивайло Калушев на 100% отговаря на преференциален, седуктивен, сексуален насилник. Целият му живот е бил с цел да прикрива патологичното си влечение към подрастващи. Сектантско-окултната общност, създадена от него, както и политическите му връзки, са имали за цел да обслужват оцеляването му в парафизичен рай. Той е определял всичко за всички. Калушев е инициатор и инспиратор на всички събития. Той е контролирал всеки от това общество. Това заяви криминалният психолог Росен Йорданов, който изнесе още данни от работата по разследването на трагедията на хижа „Петрохан“ и връх Околчица и евентуалните мотиви за убийствата.

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По думите му Калушев е бил единственият носител на цялата информация и мотиви за престъплението. „Само той е знаел какво ще се случи. Всеки останали са бил частично информирани. Имало е зони на достъп, както и измислени рангове и позиции. Правилата са били, че ламата знае всичко. Калушев е имал намерение предварително да отнеме живота на своите последователи. Престъплението е имало много силно организирани елементи. Застанал е на входа на кемпера и е убил двете деца - вероятно най-напред Николай Златков, който е бил по-силен. Златков не е взел личното си оръжие в кемпера. Непълнолетният вероятно се е уплашил и затова се е свил и впоследствие е открит в тази поза“, обясни психологът.

По думите му общността им е функционирала от над 20 години. "Калушев е успял да постигне голямо въздействие върху тези хора, защото е имал богат собствен опит, с нелек живот. Сексуалните му наклонности са били изключително тежки, имало е хомофобско отношение. Така е открил алтернативна среда на съществуване", обясни още Йорданов.

"Когато един човек извършва и има нагласата да извърши такова действие, той трябва да контролира всичко, тъй като това престъпление има много силни организирани елементи. Той е застанал на изхода на кемпера и е отнел живота на двете деца", обясни експертът.

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Вторият убит в превозното средство е бил Алекс Макулев. Според психолога, момчетата са били парализирани от страх. "Гърмът от това оръжие е мощен гърмеж – в такова тясно пространство е стряскащ и за възрастен човек", добави той.

Криминалният психолог обърна специално внимание на факта, че мяма данни Калушев да е имал сексуален контакт с жена.