Задигнали 40 коня: Полицията в Бургас хвана крадците

Крадци, задигнали 40 коня бяха разкрити и хванати от полицията, съобщават от ОДМВР - Бургас. В резултат на полицейските действия на служители от отдел “Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас и Районни управления – Средец и Камено със съдействието на служители от сектор “Специални тактически действия“ и “Специализирани полицейски сили“ при ОДМВР – Бургас са установени и задържани извършителите на кражбата на 40 коне. Още: Полицаи пребиха предал се конекрадец, отказал им електрошока (Видео)

Шест от конете са мъжки, останалите са 15 кобили, девет кончета от миналата година и десет от тази година. Животните са собственост на 64 годишен мъж от с. Момина църква. Кражбата е станала на 06.09.т.г. от землището на селото. Задържани са двама 27 годишни мъже от с. Факия. 38 от животните са намерени и иззети от частен имот, разположен в землището на с. Орлинци. Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Средец. Още: В жегите: Мъж краде сладолед, черпи и го продава на промоция