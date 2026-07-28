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Андрей Райчев: Радев ще подкрепи Илияна Йотова, вицепрезидентът ще е интелектуалец

28 юли 2026, 9:23 часа 293 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Андрей Райчев: Радев ще подкрепи Илияна Йотова, вицепрезидентът ще е интелектуалец

"За мен няма никакво съмнение, че "Прогресивна България" ще подкрепи президента Илияна Йотова на изборите. Тандемът Радев и Йотова беше много добър и имаше политическо приятелство. Това е най-силната кандидатура". Това заяви социологът Андрей Райчев в предаването "Тази сутрин" по bTV. "Остава и този месец да си намери вице. Може да го подбира по типаж, ако питате мен, ще е интелектуалец, а не военен", добави още Райчев.

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Според него Илияна Йотова не иска да е следващата Цецка Цачева. "Тя излезе със собствена политическа физиономия, която бе посочена от Бойко Борисов", каза още той. По думите му десните не могат да направят обща кандидатура с ГЕРБ, защото това е напомняне за най-големия им грях - сглобката. И обясни, че Борисов не обича много да издига президент и не му трябва още едно поражение.

Време тече и не е в полза на десните

Снимка: БГНЕС

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"Изглежда много вероятно ПБ да я подкрепи. Бих изчакал какво ще каже премиерът Румен Радев, защото той лично е носител на мандата на хората", каза в студиото и политологът доц. Стойчо Стойчев. Той припомни още, че през 2001 г. НДСВ подкрепиха с половин уста Петър Стоянов.

"Инициативата за вицепрезидент е в ръцете на Йотова. Изпреварващото ѝ действие показва, че другите трябва да се равняват по нея. Това е силна лична постъпка. "Прогресивна България" са изправени до стената - ако не я подкрепят, е нелоялност или се съгласяват да не е президентът на Румен Радев", каза й политологът Георги Проданов.

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"Не вярвам, че на първи тур ще се яви общ десен кандидат. Те закъсняват, а и самите партии излъчват разнопосочни сигнали", каза още той. Според него би било много голямо петно, ако зад десен кандидат от първи тур застане Бойко Борисов и ДПС. "Не знам доколко Андрей Гюров би могъл да събере 20-30% на първо четене и да има интрига за втори тур. Часовникът тиктака изключително бавно и вече не е в тяхна полза", предупреди още той.

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Андрей Райчев Илияна Йотова президент президентски избори 2026
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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