Защо няма пари за Национална детска болница? Иван Шишков обвини "всички сглобкаджийски правителства"

До 2-3 седмици "Прогресивна България" ще внесе изменения в Закона за горите. Ще обособим понятието "ски зона". Това заяви регионалният министър Иван Шишков. По думите му това е начинът българските курорти да станат адекватни. "Законът за горите, включително и Законът за туризма, не дават никаква възможност да бъдат подменени лифтовете. Ситуацията на Витоша е това, което ни избожда очите за това какви са ни законите", каза Шишков пред БНТ в предаването "Тази сутрин".

Министърът подчерта, че не става дума само за ремонт на съществуващи съоръжения, а за тяхната цялостна подмяна с нови, отговарящи на съвременните изисквания. "Започнахме да работим и сме на финала. До две или три седмици ще предложим промени в законодателството, така че всеки, който има съоръжение в ски зона, да може да го модернизира", заяви министърът. Във връзка със случая с лифта на Мальовица Шишков заяви, че решението може да бъде единствено законодателно и там трябва да се изчака промяната в закона.

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"Ще променим закона в дълбочина, за да решим проблемите на всички ски курорти", добави Шишков и бе категоричен, че МРРБ няма негативно отношение към туризма и не иска да проваля зимния сезон.

Защо няма пари за Национална детска болница?

Източник: Facebook/Продължаваме промяната

Запитан за критиките на опозицията за Национална детска болница, която се оказа, че не намира място в приетия в петък бюджет за 2026 година, Шишков отговори, че вината е на "всички сглобкаджийски правителства". Поредната лъжа на опозицията, заяви Шишков и добави: "Ние първо ще направим проекта и тогава в бюджета ще се появят големите пари за детската болница", обеща Шишков, цитиран от БГНЕС.

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