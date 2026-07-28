Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Защо няма пари за Национална детска болница? Иван Шишков обвини "всички сглобкаджийски правителства"

28 юли 2026, 8:59 часа 587 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Защо няма пари за Национална детска болница? Иван Шишков обвини "всички сглобкаджийски правителства"

До 2-3 седмици "Прогресивна България" ще внесе изменения в Закона за горите. Ще обособим понятието "ски зона". Това заяви регионалният министър Иван Шишков. По думите му това е начинът българските курорти да станат адекватни. "Законът за горите, включително и Законът за туризма, не дават никаква възможност да бъдат подменени лифтовете. Ситуацията на Витоша е това, което ни избожда очите за това какви са ни законите", каза Шишков пред БНТ в предаването "Тази сутрин".

Министърът подчерта, че не става дума само за ремонт на съществуващи съоръжения, а за тяхната цялостна подмяна с нови, отговарящи на съвременните изисквания. "Започнахме да работим и сме на финала. До две или три седмици ще предложим промени в законодателството, така че всеки, който има съоръжение в ски зона, да може да го модернизира", заяви министърът. Във връзка със случая с лифта на Мальовица Шишков заяви, че решението може да бъде единствено законодателно и там трябва да се изчака промяната в закона.

Още: Докато Радев управлява, "Хемус" ще стигне до Велико Търново: Край на поръчката за над 1 млрд. евро за основни ремонти

"Ще променим закона в дълбочина, за да решим проблемите на всички ски курорти", добави Шишков и бе категоричен, че МРРБ няма негативно отношение към туризма и не иска да проваля зимния сезон.

Защо няма пари за Национална детска болница?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: Facebook/Продължаваме промяната

Запитан за критиките на опозицията за Национална детска болница, която се оказа, че не намира място в приетия в петък бюджет за 2026 година, Шишков отговори, че вината е на "всички сглобкаджийски правителства". Поредната лъжа на опозицията, заяви Шишков и добави: "Ние първо ще направим проекта и тогава в бюджета ще се появят големите пари за детската болница", обеща Шишков, цитиран от БГНЕС.

Още: ПБ отхвърли финансирането, но МЗ настоява: Правителството не се отказва от Националната детска болница

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Закон за горите Национална детска болница Иван Шишков
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес