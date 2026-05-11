Ядки номер 1, които ще ви помогнат срещу запек

Нуждаете се от малко помощ за редовността на червата? Опитайте да добавите шепа от тези ядки към ежедневната си диета, за да започнете.

Фибрите са много важни за редовното изхождане и един от най-добрите начини да си набавите фибри е чрез храната. Според Диетичните насоки за американците, трябва да се стремите да консумирате от 22 до 34 грама фибри на ден , в зависимост от пола и възрастта ви.

Диетоложките Анет Снайдер и Ейми Пендълтън Кей са откроили един от най-добрите видове ядки , които ще осигурят редовно изхождане и ще предотвратят проблеми със запека.

„Консумацията на твърде малко или твърде много фибри, без да се пие достатъчно течности, може да доведе до запек. Фибрите и водата работят заедно, за да утежнят изпражненията, което помага на гравитацията да си върши работата и улеснява изхождането им“, казва Снайдер.

Като най-добрият вид ядки, диетолозите откроиха бадемите и разкриха три причини, поради които трябва да ги включим в диетата си, за да избегнем проблеми със запека.

Добър източник на магнезий

Магнезият е важен минерал по много причини и е чудесен и за облекчаване на запек.

„Фибрите, магнезият и другите антиоксиданти, които се намират в бадемите, могат да помогнат за по-добро храносмилане и здравословен чревен микробиом. Здравословната чревна флора с разнообразие от добри бактерии допринася за по-добро храносмилане като цяло, което помага за предотвратяване на хроничен запек“, казва регистрираният диетолог Ейми Пендълтън Кей.

Те са богати на фибри

Освен че съдържат магнезий, бадемите са и чудесен източник на фибри. Диетологът Кей посочва, че „храните, богати на фибри, са важни, защото помагат за омекотяване на изпражненията и увеличават честотата на дефекация, което може да помогне за подобряване на проблема за тези, които страдат от запек“.

Тези ядки съдържат както разтворими, така и неразтворими фибри. Всеки от тези видове фибри е от съществено значение за нормалната функция на червата и следователно за редовното изхождане.

Съдържа висок процент здравословни мазнини

Консумацията на здравословни мазнини също може да помогне за доброто храносмилане, съгласни са диетолозите. Снайдер обяснява, че „диетичните мазнини могат да помогнат за облекчаване на запека, като увеличат силата на мускулните контракции, които изтласкват фекалните маси и стимулират дебелото черво да започне движение на червата“.

Здравословните мазнини, комбинирани с фибри, помагат за поддържането на защитните чревни бактерии, съобщава Eating Well.