Чиа срещу тиквени семки: Кой е по-добър източник на протеини и фибри?

Семената от чиа и тиквените семки предлагат множество ползи за здравето. Всяко от тях има уникален хранителен профил, който ги прави ценни добавки към вашата диета. И двете семена предлагат различни предимства. Изборът на най-здравословното семе зависи изцяло от вашите специфични хранителни цели, тъй като те се отличават в много различни категории. Въпреки че и двете са богати на хранителни вещества, те изпълняват различни функционални функции в балансираната диета.

Чиа семена срещу тиквени семки

Ползи от семената от чиа

1. Семената от чиа са богати на ALA (алфа-линоленова киселина), която е растителна омега-3 мастна киселина, която поддържа здравето на сърцето.

2. Те съдържат антиоксиданти, които помагат в борбата с оксидативния стрес и възпаленията в организма.

3. Семената от чиа са изключително богати на фибри, които подпомагат храносмилането и създават усещане за ситост.

4. Когато се накиснат, семената от чиа могат да абсорбират значително количество вода, което помага за хидратацията и допринася за усещане за ситост.

Ползи от тиквените семки:

1. Тиквените семки , или пепитас, са добър източник на растителен протеин, което ги прави чудесни за възстановяване и растеж на мускулите.

2. Те са отличен източник на магнезий, който подпомага мускулната функция, производството на енергия и здравето на сърцето.

3. Добри за имунната функция, тиквените семки са богати на цинк, който е от съществено значение за цялостното здраве и оздравяване.

4. Те съдържат здравословни мазнини и антиоксиданти, които могат да поддържат сърдечно-съдовото здраве.

5. Богати на протеини и фибри, тиквените семки могат да ви помогнат да останете сити за по-дълго време.

Най-здравословният избор:

Определянето кой е най-здравословен зависи от индивидуалните здравни цели. Ако се фокусирате върху контрола на теглото, стабилността на кръвната захар или здравето на сърцето, семената от чиа вероятно са по-добрият избор за вас. Семената от чиа са отлични за тези, които търсят омега-3 мастни киселини и фибри.

Ако давате приоритет на възстановяването на мускулите, имунитета или качеството на съня, тиквените семки са по-здравословно допълнение. Те предлагат високо количество протеин, което ги прави по-ефективна закуска за възстановяване след тренировка или поддържане на мускулите. Тиквените семки също така са значително по-богати на магнезий и цинк.

Съдържание на протеини и фибри:

Протеин: Тиквените семки съдържат повече протеини от семената от чиа. Около 100 грама тиквени семки осигуряват 19 грама протеин, докато семената от чиа предлагат около 17 грама на 100 грама.

Фибри: Семената от чиа са значително по-богати на фибри, като съдържат около 34 грама на 100 грама в сравнение с 18 грама на 100 грама на тиквените семки.

Как да консумирате

Семена от чиа

Накиснете ги във вода или мляко за няколко часа преди консумация, за да се получи гелообразна текстура. Това може да подобри храносмилането и хидратацията. Добавете ги към смутита, овесени ядки или кисело мляко или ги консумирайте като пудинг.

Тиквени семки

Насладете се на тях печени или сурови като лека закуска или добавка към салати и супи. Можете също да ги добавите към гранола или смес за готвене за допълнителна хрупкавост и хранителност. Включете ги в смутита или печени изделия за тласък на протеините.

Присъдата: Кое е по-здравословно?

Включването както на семена от чиа, така и на тиквени семки във вашата диета може да предложи широк спектър от ползи за здравето, допринасяйки за цялостното благосъстояние.

Семената от чиа са победители в борбата за дълголетие и загуба на тегло, благодарение на огромното си съдържание на фибри и омега-3 мастни киселини. Те са най-добрата функционална храна за съвременните диети, които обикновено са с ниско съдържание на фибри.

Тиквените семки са победител по отношение на спортните постижения и плътността на микроелементите. Ако се чувствате уморени или искате да изградите чиста мускулна маса, протеиновият и минерален профил тук е трудно да се надмине.

Тъй като силните им страни се допълват – чиа семената осигуряват фибри и мазнини, а тиквата – протеини и минерали, най-здравословният подход е да ги смесите. Смес 50/50 в сутрешните ви овесени ядки или кисело мляко осигурява пълен хранителен тласък.