﻿10 често срещани въпроса, които децата имат относно училището, живота и това да си ученик

Ходенето на училище е важна част от живота на всяко дете, ценна за усвояване на полезни умения като математика и четене и как да живее и да се развива в обществото и света.

По-ранни версии на тези въпроси и отговори се появяват за първи път във второто издание на The Handy Answer Book for Kids (and Parents) от Джина Мисироглу (2010 г.).

Защо трябва да ходя на училище?

Голяма част от това, което трябва да знаете, за да живеете успешно като възрастен, не идва естествено; трябва да се учи, изучава и запомня. Децата се научават да говорят естествено, например като слушат околните, но четенето и писането трябва да се учат специално. Сложният процес на изучаване на азбуката и звуците, които представлява, събирането на звуци от букви, за да се образуват думи, и научаването на значението на думите, за да четете и пишете, са умения, които идват само със специални усилия. Да знаете как да разгадаете проблеми, които включват числа, и да научите как се управлява светът или как работи природата също са важни неща, които трябва да научите.

Въпреки че вашите родители може да са в състояние да ви научат на тези неща, ще им трябват много часове всеки ден, за да го направят. Повечето родители работят извън дома и не биха имали време да дават подходящи инструкции, въпреки че някои деца се обучават вкъщи от родителите си, вместо да ходят на училище. В Съединените щати системата на държавните училища осигурява години безплатно образование за децата. (Децата, които посещават частни училища или чиито родители са получили специално разрешение да ги обучават у дома, са изключения.) Учителите, които са специално обучени да знаят какво трябва да учат децата, как и кога, са хората, които вършат работата по образованието. За да гарантират, че децата научават това, което трябва да знаят, държавните правителства изискват всички деца да ходят на училище за определен брой години (обикновено до 16-годишна възраст), а децата, които често пропускат училище, могат да се озоват в съда.

Бащите-основатели на САЩ обсъждали ли са училището в основополагащите документи на страната?

Бащите-основатели на Америка обсъждаха малко дали да принуждават децата да посещават училища и решиха да оставят подобни решения на отделните семейства и местните и щатските власти. Думите „образование“ и „училище“ не се появяват в нито един от основополагащите документи на страната, като Декларацията за независимост, Конституцията или Закона за правата. Някои от най-известните изобретатели, писатели и политици са били самоуки, учейки се чрез разговори и четене, както и чрез наставничество или чиракуване. През 1850 г. Масачузетс става първият щат, който въвежда закон за задължителното образование.

Защо някои деца са по-добри в училище от други?

Някои деца се справят по-добре в училище от други по много причини. Всички деца имат различни таланти и способности и някои от тях просто се проявяват по-добре в училище. Някои деца може да са естествено по-добри в четенето и писането, работата с числа и съхраняването и използването на информация. Някои деца са много организирани, добре управляват времето си и старателно си пишат домашните. Повечето училищни работи изискват тези умения, така че децата, които са силни в тези области, вероятно ще бъдат по-добри ученици. Все пак повечето деца имат достатъчно способности да научат основните умения, преподавани в училище, неща, които ще трябва да знаят, за да се справят добре със света, след като завършат. Децата успяват, като влагат много време и усилия в обучението си, като получават помощ, когато имат нужда от нея, и като не се отказват!

Какво представлява умственото увреждане?

Обучителните затруднения са нарушения, които пречат на хората да разбират или използват говорим или писмен език по типични начини. Затрудненията в обучението не се дължат на физически недостатъци като слепота или глухота. Вместо това те са свързани с начина, по който мозъкът възприема нещата. Около 10 процента от всички деца в Съединените щати имат някакъв вид затруднения в обучението. Най-честите от тях са дислексия, при която мозъкът има проблеми с разбирането на думите, понякога обръщайки реда на буквите и думите, и разстройство с дефицит на вниманието/хиперактивност (ADHD), което се характеризира със затруднена концентрация. Специални методи на обучение са разработени, за да помогнат на такива деца да учат успешно въпреки техните разстройства. Обучението се извършва или в обикновена класна стая, в специални класове или в специализирано училище.

Защо трябва да пиша домашни?

Часовете в един учебен ден и времето, което учителят може да прекара индивидуално с учениците, са ограничени. В резултат на това учителите се нуждаят от разбирането и помощта на своите ученици, родители и семейства в подкрепа на обучението в класната стая и ученето извън учебните часове. Домашните са част от училищния живот от началото на официалното образование в Съединените щати. Важно е, защото може да подобри вашето мислене и памет. Може да ви помогне да развиете положителни навици и умения за учене, които ще ви служат добре през целия ви живот. Домашната работа също може да ви насърчи да използвате времето добре, да учите самостоятелно и да поемате отговорност за работата си. И ако имате възрастен, наблюдавайте вие, това е от полза и за тях. Помага на майка ви и баща ви да видят какво учите в училище и помага на семейството ви да общува с вас и вашите учители.

Кой е най-добрият начин да се сприятелявате в ново училище?

Въпреки че може да ви се стори непосилно през първите няколко дни в ново училище, по-лесно е да създавате приятели, отколкото си мислите. Опитайте се да се държите по начин, който смятате, че бихте направили добър приятел, като подканяте, усмихвате се и установявате зрителен контакт, и хората естествено ще ви поздравяват. Ако видите някого, когото познавате от класа, на баскетболното игрище или от общността, усмихнете се или поздравете. Представи се. Кажете им името си и откъде сте. Задаване на въпроси като „Какви спортове обичате да практикувате?“ или „Тук ли си от детската градина?“ е добър начин да започнете приятелство.

И винаги е добър „приятелски етикет“ да направите нещо хубаво за някого, като например да запазите място на някого, да поздравите в залата или да поздравите за добрия резултат от теста. Дори един обикновен комплимент, като например „Харесва ми раницата ти“, може да допринесе много за създаването на приятелство. Можете да се присъедините към спортен отбор, да участвате в училищни дейности, като хор или театър, или да създадете или да се присъедините към група за обучение. Всички те са чудесни начини да се срещнете с потенциални приятели, да установите общи връзки и да получите академична подкрепа. И съветниците по ориентиране могат да организират „приятели“ със сходни интереси и едни и същи класове, за да представят новите ученици през първите няколко дни от училище.

И ето един забавен съвет: Потърсете други хора, които са нови в училището. Ще откриете, че вероятно не сте единственият нов. Най-малкото ще споделяте факта, че и двамата сте в непозната среда. И ако започвате в ново училище през началната година, почти всички са нови! Говорете за вашето старо училище, вашето ново училище, вашите мнения, оценки, учители и интереси с голямо разнообразие от хора и скоро ще откриете, че имате повече от един нов приятел, може би дори няколко или много!

Защо трябва да съм „добър спортист“, когато загубя игра?

Спортовете, игрите и състезанията (като състезания по правопис и гимнастика) винаги имат победители и губещи. Когато се съгласите да играете игра, трябва да се подготвите за факта, че може да не спечелите. Ако можете да видите играта като начин да подобрите уменията си и да се забавлявате, може дори да сте в състояние да се възхищавате (и да се учите от) таланта на човека, който ви бие, и да го поздравите. В крайна сметка това е само игра.

Така че не забравяйте, че когато играете игра, целта не е да спечелите, а да участвате добре. Играйте честно, с учтивост и уважение към съотборниците и опонентите си и с най-доброто от себе си. Също така е важно да покажете добро поведение след мача, независимо дали печелите или губите, поради което много треньори карат всичките си съотборници да се ръкуват с членовете на противоположния отбор или да „дават пет“ след мач).

Какво да направя, ако ме тормозят?

Много деца са били подхващани от хулиган по много различни причини. Тормозът е умишлено измъчване по физически, вербален или психологически начин и може да варира от удряне, блъскане, обиди, заплахи и подигравки до отнемане на пари за обяд или лични вещи. Ако сте били мишена на насилник, знаете, че може да бъде много страшно и разстройващо да бъдете дразнени, удряни или заплашвани. Понякога помага просто да игнорирате това, което насилникът казва; повечето насилници дразнят или заплашват други деца, за да получат реакция от тези, които дразнят, и ако не получат никаква реакция, това е много по-малко забавно за тях. Обикновено помага да имаш приятели наоколо. Дете, което се разхожда само, е по-уязвимо от група деца. И дори да не се чувствате уверени, понякога да се държите уверени помага. Ако вдигнете главата си високо и кажете на насилника да спре да ви нарича с обидни думи, може просто да изненадате този насилник и да замълчи. Един подход, който трябва да избягвате, е да реагирате на тормоза с бой или отвръщане на тормоза – агресивните отговори само ще влошат нещата.

Трябва ли да кажа на родителите си, че ме тормозят?

Да. Въпреки че може да се почувствате неудобно, помага да кажете на вашите родители, учител или съветник за преживяване на тормоз. Доверен възрастен може да ви накара да се почувствате по-добре, като ви обясни защо насилниците се държат по начина, по който се държат, и като ви увери, че това, което един насилник казва за вас, няма нищо общо с това кой сте в действителност. Възрастните могат да ви помогнат да се предпазите, ако сте заплашван, и да измислят решения за справяне с тормоза. Много щати имат закони и политики за тормоз и много училища имат програми, които обучават родители и деца относно тормоза.

Какво да направя, ако стана свидетел на тормоз на детската площадка?

Ако сте на детска площадка и видите дете да наранява или да се подиграва с друго дете, първият ви импулс може да е да се обърнете и да се престорите, че не го виждате. Но си представете как се чувства това малтретирано дете и ще разберете, че правилното нещо, което трябва да направите, е да се опитате да го спрете. Най-доброто нещо, което можете да направите, е да намерите учител или друг възрастен и да кажете на този човек какво се случва. Или, ако ситуацията не ви се струва, че може да заплашва личната ви безопасност, най-доброто, което можете да направите, е да се застъпите за детето, което е тормозено. Децата, които се подиграват на другите, обикновено очакват да предизвикат смях от приятелите си и ако покажете на насилника, че закачките не са смешни и че подкрепяте човека, когото дразнят, това може да сложи край на закачките.