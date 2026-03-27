10 хобита на баба ви, които ще ви спасят от тревожността

Ако се чувствате стресирани, тези 10 „бабини хобита“ ще ви помогнат да се тревожите по-малко.

Занимавате ли се с дейност, която сте научили от баба си? Може би е време да си изберете хоби и да се справите с напрежението и стреса - най-голямата заплаха за човека днес.

Терминът „хоби на баба“ е израз на обич и се отнася до дейности, които преди са били свързвани предимно с възрастните хора - защото нямат нищо общо с технологиите, релаксиращи са и изискват ръчен труд. Това са дейностите, които могат да ви отпуснат и да ви разсеят от дигиталния свят - на който все повече хора по света отделят повече внимание, пари, здраве и време. А какво може да се счита за хобита на баба?

Ето 10 примера за хобита на баба:

Плетене на плетене или плетене на една кука

Бродерия

Керамика

Живопис

Отглеждане на растения

Готвене

Писане на писма

Пъзели

Наблюдение на птици

Пачуърк.

Списъкът може да продължи безкрайно и да включва всички онези ръчни дейности, които баба ви извършва.

И защо хобитата на баба са полезни за психичното здраве?

Има доказателства, че изкуствата и занаятите могат да имат положителен ефект върху психичното здраве . Точно защо това се случва, остава неясно - необходими са по-мащабни и висококачествени изследвания. Засега има само спекулации.

Те тренират внимание

Плетенето, бродерията, рисуването и градинарството ви позволяват да се съсредоточите върху настоящия момент и усещанията от работата с материали . Такива практики за осъзнатост могат да помогнат за справяне с някои симптоми на тревожност . Не третирайте хобитата обаче като терапия: ако имате психично заболяване, е важно да се консултирате с лекар.

Намалява нивата на стрес

Хобитата помагат за облекчаване на стреса , според експерти от Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията. И може би „хобитата на баба“ са точно това, от което се нуждаете.

В едно проучване учени са анкетирали 3500 жени, които плетат. Повечето от анкетираните наистина са виждали хобито си като начин за облекчаване на стреса. И са свързвали чувството за релаксация и спокойствие , което идва с плетенето, с ритмичните, повтарящи се движения .

По-скорошно проучване, проведено от други изследователи, включва 8000 жени, които плетат на една кука . 51% от тях казват, че това хоби им е помогнало да забравят проблемите си.

Изследователите са проучили и въздействието на градинарството върху психичното благополучие на хората по време на пандемията. Това обаче се основава само на данни от проучване: почти 90% от анкетираните са посочили „релаксацията и облекчаването на стреса“ като предимство на своето хоби.

Те ви помагат да си починете от дигиталния свят

Намаляването на времето, прекарано пред екрана, може да бъде полезно за психичното ви здраве, тъй като социалните медии и новинарските сайтове са потенциални източници на стрес.

Хобитата на баба могат да ви спасят живота - тъй като е почти невъзможно да плетете или шиете, докато гледате телефона си. И е напълно възможно да се увлечете толкова много в ръчната си работа, че да не искате да прекарвате свободните си вечери в дигиталния свят.

Те ви помагат да намерите приятели

Не е нужно сами да рисувате, да наблюдавате птици или да редите пъзели. Можете да намерите общност от хора със сходни интереси и да създадете приятели там, които споделят вашата страст. А социалните връзки са от съществено значение за нашето психично здраве. Добрите взаимоотношения ни помагат да чувстваме принадлежност и повишават самочувствието ни, осигуряват ни подкрепа и подобряват способността ни да се справяме със стреса.



