14 октомври 2025, 13:15 часа 200 прочитания 0 коментара
Шестимата „крале“ на тениса излизат на корта в спор за 6 милиона долара

Петима от десетте най-добри тенисисти в света ще се състезават в престижния демонстративен турнир Six Kings, който ще се проведе от 15 до 18 октомври в Рияд, Саудитска Арабия.

Наградният фонд на турнира е 13,5 милиона долара, а победителят може да спечели до 6 милиона долара – повече от наградния фонд на най-големите турнири от Големия шлем. Първият поставен в класацията на ATP е Карлос Алкарас, вторият поставен Яник Синер, третият поставен Александър Зверев, легендарният Новак Джокович, четвъртият поставен Тейлър Фриц и двукратният финалист от Големия шлем Стефанос Циципас, който замени контузения Джак Дрейпър.

През миналия сезон Яник Синер триумфира в турнира 

Това е втория сезон на турнира Six Kings, който се играе в трисетов формат. Миналата година Синер победи Алкарас на финала. Мачовете ще се излъчват на живо в платформата Netflix. Турнирът започва с четвъртфиналите, а поради правилата на ATP, които забраняват играта в три последователни дни, срещите ще се проведат в сряда, четвъртък и събота.

Джокович и Алкарас имат преференциален статут и ще играят директно на полуфиналите. В четвъртфиналните мачове ще участват:

Александър Зверев – Тейлър Фриц, Яник Синер – Стефанос Циципас. Финалът и мачът за третото място са насрочени за 18 октомври (събота). Въпреки че турнирът е демонстративен и не носи точки за листата на ATP, организаторите целят да популяризират тениса и да го доближат до публиката в Близкия изток. Турнирът ще се проведе в модерна зала в Рияд, с капацитет около 8000 зрители.

