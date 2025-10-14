Разкритие: Неймар бил предлаган на два от италианските грандове

Нападателят Неймар е бил предлаган на италианските футболни клубове Интер и Наполи от негови представители, но те са отказали да го привлекат заради кондиционното му състояние. Това обаче може да се промени през януари, когато той ще бъде свободен агент, пише "Гадзета дело Спорт".

Неймар можеше да заиграе за Интер или Наполи, но...

Предложенията към Интер и Наполи са били отправени още през март и април от неговия агент Пини Захави, пишат "Гадзето дело Спорт" и инсайдърът Фабрицио Романо. Тогава Неймар страдаше от разтежение и не игра близо месец, каквото е положението и в момента.

Неймар, футболист на Сантос, игра за последно на 14 септември при равенство 1:1 срещу Атлетико Минейро. След това той получи травмата, която не му позволява да играе за националния отбор на Бразилия на турнето в Азия. Петкратните световни шампиони имат контроли с Република Корея и Япония.

Неймар, на 33, е изиграл само 23 мача за Сантос от началото на календарната година. Той се завърна в бразилския отбор в края на месец януари, когато бе освободен от Ал-Хилал. Саудитският клуб пък го привлече от Пари Сен Жермен през 2023 с трансфер на стойност 90 милиона евро.

