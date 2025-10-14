Войната в Украйна:

Енергийната криза в Сърбия: Вучич обеща да не е голяма

14 октомври 2025
„Не е лесно време и не е малка тежест пред нас, но това, което мога да кажа на гражданите на Сърбия – няма да има недостиг на петрол, петролни деривати, нито някаква голяма енергийна криза в Сърбия“, каза сръбският президент Александър Вучич в понеделник във връзка с Нефтената индустрия на Сърбия (НИС), която е засегната от американските санкции, поради мажоритарното руско участие в тази компания, предаде македонската медия "Бизнес вести".

Вучич обяви, че е провел "открит и откровен" разговор с председателя на Съвета на директорите на „Газпром“ Александър Дюков, както и със заместник-министъра на енергетиката на Русия Павел Сорокин.

Няма да има недостиг на петрол и нефтени продукти

Той изрази задоволство от откритостта, "конструктивния подход и искреността на руската делегация" по отношение на Нефтената индустрия на Сърбия (НИС) и подчерта, че няма да има недостиг на петрол и нефтопродукти, по-късно той добави, че няма да се сблъскват с енергийна криза.

„Нашите руски приятели разбраха нашето послание. Разбрахме какви са техните интереси. Ще направим всичко, което е в най-добрия стратегически и тактически интерес на Република Сърбия“, каза Вучич във видеоклип, публикуван в Instagram.

Той призова гражданите да „бъдат спокойни“ и добави, че държавата е тук, за да се бори за гражданите, от тяхно име и за тяхна сметка. ОЩЕ: Вучич разочарован: Москва предложила на Белград само краткосрочен договор за руския газ

Деница Китанова
