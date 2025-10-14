Войната в Украйна:

Бивш национал на България с над 120 мача за ЦСКА подсили тим от Първа лига

Ботев Враца привлече Кристиян Малинов, съобщават от клуба във вторник. Опитният халф и бивш национал на България е най-новото попълнение на врачани.

31-годишният Малинов преминава в Ботев след престой в унгарския Дебрецен, а в кариерата си е играл още за ЦСКА, Литекс, както и за белгийските Льовен и Кортейк.

„С 30 мача за националния отбор и десетки битки на най-високо ниво, Кристиян носи във Враца своя опит, характер и лидерски дух“, написаха от Ботев Враца в официалната си страница във Фейсбук.

