Катерицата е сред най-обичаните и познати горски животни. Нейната пъргавина, умението да се катери по дърветата и навикът да складира ядки я превръщат в символ на живот и упоритост. Но в природата няма същество, което да е напълно защитено. Катерицата е плячка за редица хищници, които разчитат на нейната енергия като източник на храна.

Въпросът кое животно се храни с катерици има много отговори, които варират според континента, екосистемата и сезона.

Мястото на катерицата в природата

Катериците са всеядни, но ядките, семената и плодовете са основният им източник на енергия. Те имат огромна роля за разпространението на семена и поддържането на горите. Същевременно тяхната численост трябва да се контролира, за да не се наруши баланса в екосистемата. Именно това е ролята на техните врагове – те не унищожават катериците, а поддържат равновесието в природата.

Хищниците в Европа

В Европа катерицата е добре позната, особено червената катерица, която обитава иглолистните и широколистните гори. Основните ѝ врагове са ястребите, совите и бухалите. Те атакуват от небето, използвайки острото си зрение и светкавичната си скорост.

Белките са друг голям враг в европейските гори. Те са изключителни катерачи и могат да преследват катерици по клоните, където малцина хищници биха могли да стигнат.

Лисиците пък дебнат катериците на земята, особено когато те слизат да търсят паднали орехи или жълъди. В южните райони, където климатът е по-топъл, змии като пепелянките също могат да нападнат катериците.

Хищниците в Северна Америка

В Америка разнообразието от катерици е по-голямо. Освен обикновените горски катерици там живеят и прочутите сиви катерици, както и чипмънковете, които също попадат в категорията на дребните гризачи.

Американските ястреби и сови са сред основните птичи хищници. Те са майстори на засадата и често нападат катериците, когато се придвижват между дърветата.

Вълците и койотите, макар че предпочитат по-голяма плячка, не биха отказали възможност да хванат катерица. Змиите също играят роля, особено в южните части на континента.

Интересен враг са и американските рибари-котки (fisher cats), които се славят като едни от най-ефективните ловци на катерици в северните гори.

Хищниците в Азия

В Азия катериците също са широко разпространени. В тропическите гори на Индия и Югоизточна Азия има дори гигантски катерици, които са по-едри от европейските. Но независимо от размера, враговете им не липсват.

Орлите и каниите често нападат тези гризачи, а в джунглите големите змии като питоните също са реална заплаха. В северните райони на Азия белките и златките са основните катеричи врагове, подобно на Европа.

Африка и Южна Америка – специални случаи

В Африка катериците са по-рядко срещани, но където ги има, враговете им са същите – хищни птици и змии. В Южна Америка обаче има по-голямо разнообразие от катерици, включително и летящи видове. Там хищници като ягуари и големи змии от рода на боите също могат да се хранят с тях, макар и по-рядко.

Човекът – пряк и косвен враг

Исторически хората са ловували катерици заради месото и кожата им. Днес по-рядко това се случва, но косвената опасност е по-голяма. Унищожаването на горите и замърсяването на околната среда намаляват естествените укрития на катериците. В градските среди те стават уязвими за кучета и котки, които също са техни врагове.

Как катериците оцеляват?

Въпреки многото врагове катериците не са беззащитни. Те са изключително бързи и могат да прескачат на разстояния, които изглеждат невъзможни за малкото им тяло. Опашката им помага да пазят равновесие и да се прикриват. Те умеят да се крият в хралупи и да издават звуци за предупреждение, когато усетят хищник наблизо. Въпреки това балансът е труден – оцеляват тези, които са най-внимателни и пъргави.

Опасността се променя със сезона

Опасността за катериците се увеличава през зимата. Тогава храната е оскъдна и те слизат по-често на земята, където стават жертва на лисици и вълци. През пролетта и лятото, когато дърветата са зелени и предлагат укритие, рискът е по-малък. Но нощем совите и бухалите не оставят катериците на спокойствие.

Балансът в екосистемата

Фактът, че катериците имат толкова много врагове, не е случайност. Те се размножават бързо и без естествени хищници популацията им би нараснала до степен да застраши горите, защото прекаленото събиране на семена и плодове би нарушило цикъла на растенията. Хищниците играят ролята на регулатори, като запазват числеността на катериците в здравословни граници.

Символиката на катерицата

В културата катерицата е символ на трудолюбие, енергия и мъдрост. В приказките тя винаги оцелява, но реалността е по-сурова. Това ни напомня, че всяко същество в природата има врагове и че животът се крепи на равновесието между всички видове. Катерицата е едновременно жертва и създател на живот, защото с нейна помощ семената се превръщат в нови дървета.