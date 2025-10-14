Еди Рама кани албанците на Балканите на протест: Ето за какво става въпрос (ВИДЕО)

Албанският премиер Еди Рама, чиято страна е член на НАТО, е отправил покана към всички албанци на Балканите за своебразен възпоменателен протест под насдлов "Свободата има име", става ясно от неговия официален профил във "Фейсбук". Става въпрос за протест в чцест на Армията за освобождение на Косово (АОК). "От Косово, Северна Македония, Албания, диаспората и всяко кътче на албанските земи — хиляди сърца ще се обединят този петък, 17 октомври, в 17.00 ч., за да поискат единодушно справедливост за освободителите", пише албанският премиер в социалната мрежа.

Рама обаче не е организатор на инициативата, но очевидно я подкрепя, тъй като разпространява призива на организаторите.

За много от албанците – особено тези в Косово, Армията за освобождение на Косово е движение за национално освобождение, докато за сърбите е „терористична организация“.

Какво е АОК?

Армията за освобождение на Косово (АОК) е бивша паравоенна организация на етническите албанци в Косово, която в края на 1990-те години се бори за отцепване на населените предимно от албанци земи от Сърбия.

Армията е възприемана като освободително движение от страна на албанците в Косово. За сърбите обаче това е „терористична организация". Макар и да е имала отделни партизански нападения, съдът в Хага оповестява, че не АОК е извършвала военни престъпления, а Сърбия, която „използва насилие, за да накара значителен брой от косовските албанци да напуснат домовете си и страната, така че сръбските институции да установят контрол над Косово" чрез „убийства, сексуално насилие" и други военни престъпления.