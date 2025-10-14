Войната в Украйна:

Инцидент с парапланер приключи олимпийската мечта на французойка

14 октомври 2025, 12:58 часа 270 прочитания 0 коментара
Най-добрата състезателка във френския национален отбор по ски бягане Флора Долчи ще пропусне Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина поради контузия, съобщава вестник "Екип". Спортистката е получила фрактура на лумбалния прешлен при инцидент с парапланер. Тя има участие на Олимпийските игри в Пекин през 2022-ра, но сега имаше надежди за още по-силно представяне на Олимпиадата през 2026-та. Нейната олимпийска мечта обаче приключи след злощастния инцидент.

"Имаше риск от неврологични последици. Тя е добре и ходи. Като се има предвид операцията, смятаме, че ще й отнеме шест месеца, за да се възстанови напълно", обясни лекарят на френския отбор Тибо Барб. През сезон 2024/2025 Долси стана най-добрата французойка в общото класиране за Световната купа по ски бягане, завършвайки на 27-о място с 649 точки. Тя има и няколко класирания в топ 10 на състезания на световни първенства по ски бягане в жестоката конкуренция на скандинавските държави.

Припомняме, че Зимните олимпийските игри през 2026 година ще се проведат в Милано и Кортина д'Ампецо от 6 до 22 февруари. Наскоро пък стана ясно, че руски шампион в биатлона остава без една от олимпийските си титли, която ще отиде при френската легенда Мартен Фуркад - решение, взето близо 15 години след разпределянето на медалите.

Стефан Йорданов
