Чакането приключи! Шаби Алонсо получи ключово подсилване преди най-тежките мачове за Реал Мадрид

Защитникът Ферлан Менди ще поднови тренировки със съотборниците си в испанския футболен клуб Реал Мадрид тази седмица, след като приключи възстановяването си от травма в ръката. Левият бек игра за последно в дербито с Барселона на 26 април. Менди все още не е провеждал занимания под ръководството на новия треньор Шаби Алонсо, който пое мадридчани след напускането на Карло Анчелоти в края на миналия сезон.

Реал Мадрид привлече Менди от Олимпик Лион през 2019 за 48 милиона евро и той записа 201 мача за испанския колос в последните шест години. Французинът подписа нов договор през 2024, въпреки че по време на престоя си при мадридчани получи редица контузии, принудили го да пропусне над 100 двубоя.

Дори и след завръщането си, Менди засега ще бъде резерва в Реал Мадрид. Титуляр на позицията ляв бек в момента е Алваро Карерас, който беше привлечен от Бенфика за 50 милиона евро през лятото. Иначе Алонсо ще може да разчита на Менди за предстоящите тежки мачове срещу Ювентус и Ливърпул в Шампионска лига, както и срещу Барселона в Ла Лига. Реал ще изиграе трите мача в рамките на две седмици.

