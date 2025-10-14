Лейди Гага на снимките на "Дяволът носи Прада 2": Случайна поява или тайна роля?

Лейди Гага е била забелязана по време на работния процес за продължението на филма "Дяволът носи Прада" в Милано, Италия. Снимките на дългоочаквания втори филм за модата протичат в момента, като на мястото бяха забелязани и основните актьори от първия филм - Ан Хатауей, Емили Блънт и Мерил Стрийп.

Певицата, за която от няколко месеца се носят упорити слухове в медийното пространство, че ще има важна роля в продукцията, е видяна на снимачната площадка, облечена в тъмен тоалет - черен топ без презрамки и черен панталон. Според непотвърдена информация, Гага е излизала от сграда и се е качила в кола, докато снимките все още са били в прооцес на осъществяване.

Lady Gaga was spotted in Milan earlier today, filming a scene for the sequel to The Devil Wears Prada, according to the Daily Mail UK. Her role in the film remains unknown. pic.twitter.com/vGwKY9LKgi — Gaga Notify (@gaganotify) October 9, 2025

На летището в Милано певицата и актриса впечатли с бебешко розов тоалет, състоящ се от жилетка с копчета и подплънки на раменете, комбинирана с пола с дължина до средата на прасеца.

Lady Gaga at the airport in Milan earlier today. pic.twitter.com/Z2OHmWKisi — LⱯDY GⱯGⱯ NOW🪞 (@ladygaganownet) October 11, 2025

Какво ще бъде участието на Лейди Гага във филма, ако реално има такова, засега остава загадка и не е сигурно в каква роля ще се превъплъти.

Припомняме, че тя вече има опит в киното, а тематиката за мода не ѝ е чужда, заради участието в американския биографичен криминален драматичен филм от 2021 година "Домът на Гучи".

Какво се случва с героите в продължението?

Премиерата на „Дяволът носи Прада 2“ е планирана за месец май 2026 г. — точно 20 години след излизането на първия филм, превърнал се в истински културен феномен, посветен на модата.

Засега подробностите за сюжета се пазят в тайна, но според разлчини онлайн издания действието ще проследи героинята Миранда Прийстли (изиграна от Мерил Стрийп), която се изправя пред кризата на печатните медии. Припомняме, че сред предполагаемите събития в продължението на историята героинята на Емили Блънт, която е с коренно променана визия.

