14 октомври 2025, 13:43 часа 0 коментара
Лейди Гага на снимките на "Дяволът носи Прада 2": Случайна поява или тайна роля?

Лейди Гага е била забелязана по време на работния процес за продължението на филма "Дяволът носи Прада" в Милано, Италия. Снимките на дългоочаквания втори филм за модата протичат в момента, като на мястото бяха забелязани и основните актьори от първия филм - Ан Хатауей, Емили Блънт и Мерил Стрийп.

Певицата, за която от няколко месеца се носят упорити слухове в медийното пространство, че ще има важна роля в продукцията, е видяна на снимачната площадка, облечена в тъмен тоалет - черен топ без презрамки и черен панталон. Според непотвърдена информация, Гага е излизала от сграда и се е качила в кола, докато снимките все още са били в прооцес на осъществяване. 

На летището в Милано певицата и актриса впечатли с бебешко розов тоалет, състоящ се от жилетка с копчета и подплънки на раменете, комбинирана с пола с дължина до средата на прасеца. 

Какво ще бъде участието на Лейди Гага във филма, ако реално има такова, засега остава загадка и не е сигурно в каква роля ще се превъплъти. 

Припомняме, че тя вече има опит в киното, а тематиката за мода не ѝ е чужда, заради участието в американския биографичен криминален драматичен филм от 2021 година "Домът на Гучи".

Какво се случва с героите в продължението?

Премиерата на „Дяволът носи Прада 2“ е планирана за месец май 2026 г. — точно 20 години след излизането на първия филм, превърнал се в истински културен феномен, посветен на модата. 

Засега подробностите за сюжета се пазят в тайна, но според разлчини онлайн издания действието ще проследи героинята Миранда Прийстли (изиграна от Мерил Стрийп), която се изправя пред кризата на печатните медии. Припомняме, че сред предполагаемите събития в продължението на историята героинята на Емили Блънт, която е с коренно променана визия

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Лейди Гага Дяволът носи Прада
