2 неща, които не бива да правите на празника утре, 10 ноември - ще ви донесат само проблеми

Утре, 10 ноември, е православният календар, почитащ светите апостоли Ераст, Олимп, Родион и събратята им. Ето какви забрани са свързани с празника - вярва се, че нарушаването им води до проблеми.

Житие на почитаните светци на 10 ноември

Ераст е споменат в няколко от посланията на Свети апостол Павел. В Посланието до римляните той е наречен „господар на града“, което показва влиятелната му административна позиция в Коринт (Рим. 16:23). Тази титла показва, че Ераст е принадлежал към висока социална класа и е имал достъп до политическия елит на града, което е рядко срещано явление сред ранните християни.

В църковната традиция Ераст, след обръщането си във вярата, става помощник на Павел, пътува с него и проповядва Евангелието в различни региони. Според древни източници той е назначен за епископ на Панония (някои предания сочат и Филипи), където служи и обръща мнозина към Христос. Паметта му свидетелства за постоянната му дейност в укрепването на църковните структури.

Апостол Олимп е споменат от св. Павел в края на неговото Послание до римляните (Рим. 16:15). За разлика от Ераст, неговият социален статус не е описан, но преданието сочи, че е принадлежал към учениците на Павел и е участвал в мисионерска дейност. По-късни агиографии съобщават, че Олимп е бил сред християните, които са придружавали апостол Петър до Рим и според една от версиите е претърпял мъченическа смърт заедно с него.

В раннохристиянските източници Родион се появява като фигура, близка до апостол Петър: по време на гоненията на Нерон, той и група римски християни подкрепят апостола и отказват да се отрекат от Христос. Според преданието, Родион е убит мъченически в Рим - екзекутиран е с меч по време на гоненията на Нерон.

Какво не трябва да правите утре?

Според народното поверие, човек трябва да се въздържа от всякакво почистване на дома или изхвърляне на боклук на този ден, за да не измете богатството от дома заедно с ненужните вещи. Вярва се още, че нарушаването на тази забрана води до проблеми и раздори в семейството. Дългите пътувания също не се препоръчват, тъй като времето може рязко да се влоши, което да направи подобно пътуване неуспешно и опасно.

Какво можеш да правите утре?

На този ден нашите предци са носели хляб и сол в църквата, за да бъдат благословени, а след това са давали тези благословени дарове на добитъка, за да може да преживее зимата без загуби. Друго поверие е било, че ако предложите този хляб и сол на някого, с когото отдавна не сте могли да намерите общ език, скоро между вас ще се възцари мир.

