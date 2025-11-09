Откриха мистериозни подземни структури до пирамидите в Гиза

Учени са използвали радар, за да открият мистериозна "аномалия" близо до пирамидите в Гиза. Тя се намира в близост до Западното гробище. Това съобщава "Дейли Галакси". Според следователите, откритата "аномалия" с размери 10 на 10 метра се намира на дълбочина само два метра под земята.

Какво откриха учените до пирамидите в Гиза?

Формата и дълбочината на структурата, както и използването на рохкав пясък, предполагат, че тази "аномалия" е била направена от човек. L-образната форма на структурата е била ясно видима на радарните изображения, което е позволило нейният размер и местоположение да бъдат точно определени. На дълбочина около 10 метра учените откриха друга аномалия. Това предполага, че под земята може да се крие нещо по-голямо и по-сложно.

Тази по-дълбока структура е открита с помощта на електрическа резистивна томография, която разкрива силно резистивен материал. Учените не са сигурни какво представлява този материал, но подозират, че може да е смес от пясък и чакъл, вероятно преплетени с въздушни джобове.

Учени обявиха забележително откритие под пирамидата на Хефрен в Египет. Според изследователите, на дълбочина над 180 метра под комплекса е открита мистериозна камера, съдържаща саркофаг. Това откритие, твърдят учените, може радикално да промени разбирането ни за историята на цивилизациите, съществували преди фараоните. За това съобщава изданието T4.

Международен екип от археолози работи на обекта, включително представители на Университета в Пиза, Университета в Стратклайд и египтологът Армандо Мей. Изследователите са използвали най-съвременна технология за георадар (SAR), която позволява създаването на 3D изображения на подземни структури. Според тях тази технология е разкрила неизвестна кухина на голяма дълбочина, вероятно съдържаща древен саркофаг.

Някои експерти обаче поставят под въпрос основателността на подобни твърдения. Професор Лорънс Кониърс, специалист по радарни технологии, заяви пред Daily Mail, че „радарът е малко вероятно да проникне стотици метри в земята“ и обикновено е ограничен до 10-12 метра.

В отговор на критиките, екипът от изследователи настоява, че заключенията им се основават на обективни данни и усъвършенствани алгоритми за анализ. Те отбелязват, че получените изображения потвърждават съществуването не само на саркофага, но и на сложна инфраструктура: водни канали, подземни проходи и дори евентуални останки от древен град, разположен на повече от километър под пирамидите.

