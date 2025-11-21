Немската супергрупа Avantasia с първи концерт в София

За първи път в София ще можем да видим и чуем немската супергрупа AVANTASIA, които ще имат концерт на 10 юни 2026 г. в Asics Arena. През 25-годишното си съществуване AVANTASIA се превърна в една от най-големите водещи сили в метъла, с десет успешни албума (като например "Moonglow", който достигна до номер 1 в класациите), изцяло разпродадени световни турнета и участия като хедлайнери на всички най-важни метъл фестивали.

През пролетта на 1999 г., тогава само на 21, вокалистът Tobias Sammet решава да скочи в дълбокото, за да изпълни мечтата си за солов проект, в който да работи с музикалните си герои. Първият сингъл на AVANTASIA излиза през пролетта на 2000 г. и с него е създаден нов музикален жанр – "метъл опера".

Още: Иконичният глас на Queensrÿche - Джеф Тейт, на 4 април в София

През годините с AVANTASIA са работили имена като Michael Kiske, Alice Cooper, Dee Snider, Floor Jansen, Joe Lynn Turner, Rudolf Schenker, Sharon den Adel и много други.

Очаква се в София звездната формация да изпълни сет от над два часа, в който ще чуем всички хитове на групата, както и нови парчета от последния им албум "Here Be Dragons", излязъл на пазара през февруари тази година и считан за най-мощния албум на групата до момента.

AVANTASIA: 10 юни, 20:00 часа Asics Arena.

Билетите влизат в продажба от понеделник, 24-и ноември в 10:00 часа в мрежата на Eventim.

Още: Johnny Gioeli ще бъде специалният гост на шоуто на SEVI на 7 декември