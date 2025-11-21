Съмнения за смърт на млада жена след екзорсистки ритуал край Първомай

Близо 6 месеца семейство от Пловдив търси истината за това какво се е случило с тяхната 35-годишна дъщеря, която мистериозно е починала в началото на юни 2025. Тялото ѝ е намерено в личната ѝ кола, паркирана в близост до градския стадион в Първомай, като източници твърдят, че часове преди това тя е участвала в ритуал по екзорсизъм, воден от известна в района гледачка. Във въпросната вечер починалата жена е била в група от 36 души, като по време на церемонията е пила съмнителна отвара от билки явно с цел изцеление. Родителите ѝ са притеснени, че разследването се бави без обяснение.

Какво споделиха родителите на починалата жена

„Разбрахме, че е била в Караджалово на екзотерапия. Давали са ѝ чайове, треви. Не знаем от тях ли е починала и какво е станало. В апартамента ѝ намерихме личната карта и шофьорската книжка - непокътнати”, обясни баща ѝ пред екипа на NOVA.

Родителите разказват за дъщеря си, че е спортувала активно, имала е собствен бизнес, била умна и възпитана, така че нямало как сама да попадне на такова място.

Според близките полицията не е изискала всички налични видеозаписи, не е взела отпечатъци от жилището и „много неща остават неизяснени“. Те твърдят, че сред групата е имало хора на по-високи обществени позиции, което, според тях, можело да обясни защо случаят се „прикрива“. За това обаче няма потвърждение от институциите. Това, според майката, не е първият такъв случай, а имало поне пет-шест.

Вече почти шест месеца по-късно нямало готов химичен анализ, който да установи какво е съдържала изпитата отвара.

Пловдивската прокуратура съобщи в писмена позиция до NOVA, че по делото се извършват множество разпити на свидетели и предстои да бъдат разпитани още лица. В ранните етапи на проверката са били разпитани две жени и един мъж, но според родителите всички са били освободени поради липса на доказателства. Предстои разследващият прокурор да анализира доказателствата и да прецени дали да бъде повдигнато обвинение. Срокът за приключване на разследването е 2 декември тази година.

