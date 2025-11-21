В Испания отново засипаха с похвали Хулио Веласкес за работата му начело на Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес за пореден път бе засипан с похвали в неговата родина Испания. Журналистът Уго Франко Наваро от изданието „Aragondigital“ публикува обстоен материал за работата на 44-годишния специалист начело на „сините“ през този сезон. По думите му сега е отличен момент Веласкес и Левски да спечелят титлата в Първа лига. Ако това се случи, то испанският специалист ще вдигне първия трофей в своята треньорска кариера.

Наваро също така обърна внимание на факта, че наскоро Левски удължи договора на Хулио Веласкес до лятото на 2028 година. Според испанския журналист това демонстрира непоколебимата увереност на ръководството на клуба, че именно младият специалист е точният човек за „сините“.

„Ситуацията е идеална за Левски“

„Животът предлага много обрати и може да ви изненада от ден за ден. Просто попитайте за това Хулио Веласкес, защото в този момент той преживява може би един от най-добрите си периоди, откакто започна треньорската си кариера. Веласкес се впусна в екзотично приключение в Левски София от България, където се прероди по впечатляващ начин след лошия си период в Реал Сарагоса“.

„Треньорът от Саламанка кацна в българската столица през януари 2025 г., за да поеме ръководството на един от гигантите на страната, вторият отбор с най-много трофеи на местна почва (58) след ЦСКА София (60). И още през този полусезон постигна важен етап в клуба: класира го втори, десет години след последното им подобно постижение. Добрият импулс, постигнат през миналия сезон се пренесе и в този, въпреки отпадането от АЗ Алкмаар в Лигата на конференциите, в момента те водят в лигата след изминалите 15 кръга, средата на надпреварата, тъй като в това първенство участват 16 отбора, изпреварвайки най-близкия си преследвач ЦСКА 1948 с пет точки“.

„Възможността пред Веласкес може да бъде уникална както за него, така и за Левски. Основният им съперник (б.р. ЦСКА) е на 13 точки назад и е почти невъзможно да се бори за титлата, но сривът на доминиращата сила в състезанието, Лудогорец, е може би още по-изненадващ. Шампионите от последните 14 сезона се намират на пето място. Следователно ситуацията е идеална за Левски да си върне шампионата след 16-годишно отсъствие. Отличната работа на Хулио Веласкес накара Левски да удължи договора му до 2028 г. Това дългосрочно споразумение демонстрира непоколебимата увереност на ръководството, че Веласкес е правилният човек, който да води отбора за години напред“, написа Уго Франко Наваро.

