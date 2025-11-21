Бивш на Ливърпул проговори за конфликта със Салах и избра Фирмино пред него

Бившият футболист на Ливърпул Садио Мане проговори за предполагаемия конфликт, който се разви между него и другата звезда на мърсисайдци Мохамед Салах. Напрежението между двамата се зароди в мач срещу Бърнли през 2019 г. Тогава Мане се ядоса на Салах, защото последният не му подаде топката. Малко по-късно сенегалецът бе заменен и бурно изрази недоволството си. Садио Мане разказа за случилото се в подкаста на Рио Фърдинанд.

Садио Мане: „Мисля, че и Мо е много добро момче“

Мане, който от Ливърпул премина в Байерн Мюнхен, а сега играе за Ал Насър, опроверга слуховете за вражда с Мохамед Салах и разкри какво се е случило между двамата след онзи мач на „Търф Муур“. Мане каза, че според него това дори ги е сближило: „Страхотен играч. Добър играч. Велик играч. Всички казват едно и също (че е имало съперничество), нали знаете. Но не е... Не мисля, че е нещо лошо. Аз съм човек, който е тих, но съм приятел с всички в отбора. Такъв съм си. Мисля, че и Мо е много добро момче. Той е добър човек. Смятам обаче, че на терена се вижда – понякога ми подава, понякога не; понякога ми подава, понякога не. Но, знаете ли, само Боби (Фирмино - б.р.) беше там, за да подава и на двамата ни. Понякога е така...

Още: Радостна новина на "Анфийлд", която може да сложи край на мъките за Ливърпул

„Искаше да говори с мен, но не знаеше кога и как да го каже“

И все още си спомням един мач, в който бях наистина, наистина ядосан, защото той не ми подаде, а трябваше да го направи. Бърнли. Знаете ли, преди това гледах този мач и видях лицето си. О, беше невероятно. Затова бях толкова ядосан след мача. А на следващия ден той дойде при мен. Искаше да говори с мен, но не знаеше кога и как да го каже. Той все още си мислеше, че съм му ядосан, защото не се бяхме виждали, прибрахме се по домовете си.

Мане и Салах все пак са говорили

И на следващия ден дойде при мен. Каза: „Може ли да поговорим?“. Аз отвърнах: „Добре, няма проблем, давай“. И той каза: „Мислиш ли, че не исках да ти подам? Аз не вкарах. Боби вкара. Но дори когато получих топката, не мислех и дори не те видях, за да ти подам. Просто взех топката. Исках да стрелям. Но нямам нищо против теб. И честно казано, ако можех да ти подам и те бях видял, щях да го направя.“ И това, знаете ли... Аз казах: „Не, не се притеснявай. Минало е, минало е. Бях ядосан, защото мисля, че можеше да ми подадеш повече предвид качествата си.“

Още: Ливърпул готви трансферен удар по Реал Мадрид - "червените" изкушават Винисиус

Мане: „Мисля, че от този ден станахме още по-близки“

Мисля, че от този ден станахме още по-близки. Понякога се случва, но ние просто... като нападатели, защото Мо, обикновено, когато видиш топката, не вижда никой друг. Не вижда никого. Така че за мен той не го направи лично. Просто искаше да вкарва, да вкарва, да вкарва. И тогава му казах, мисля: „Мо, виждам, че искаш да бъдеш повече... Мога да ти помогна много, защото знам, че искаш да си голмайстор. Ти искаш... Аз мога. Аз съм тук. Мога да ти помогна, защото нямам този проблем. Аз ще ти помогна повече.“

Мане сложи Фирмно, но не и Салах в мечтания си отбор.

И докато за Мане и Салах не беше сигурно в какви отношения са, Роберто Фирмино е бил добър с всички. Сенегалецът дори го включи в мечтания си отбор. Фърдинанд попита Мане кой е мечтаният му отбор за мач 5 на 5, съставен от бивши съотборници. Крилото включи Върджил ван Дайк, Калиду Колибали, Фелипе Коутиньо, Кристиано Роналдо и Роберто Фирмино. Изненадващо или не Мохамед Салах остана извън този отбор.

Още: Арсенал преподписва с най-скъпия си играч, основен в Ливърпул се завръща

Мане за Фирмино: „Никога не съм виждал футболист и човек като Боби“

Мане не спести и добри думи за бразилеца: „О, изключителен. Изключителен. Ако казвам изключителен, то е просто защото е изключителен. Защото, откакто съм пораснал, никога не съм виждал футболист и човек като Боби. Никога. Никога не съм виждал съотборник като Боби в живота си. И той е единственият играч в живота ми, когото съм канил в дома си“, завърши Садио Мане.

Още: Огромен удар по шампионските амбиции на Арсенал! Артета остана за дълго без ключов футболист