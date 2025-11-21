Студио Actualno:

"Всякакви преговори с Путин са като полов акт с медуза"

"Всяко преговаряне с Путин е като полов акт с медуза. Усещанията са горе-долу същите, но смисълът е далеч по-малък. Вече няма смисъл от каквито и да било "договори" - Русия винаги дава клетви и изготвя "гаранции" само с една цел: да ги наруши подло и неочаквано." Това пише руският опозиционер и бивш депутат от Държавната дума Александър Невзоров в телеграм канала си. Коментарът му е по повод т. нар. план от 28 точки на Доналд Тръмп, който план на практика, както става ясно, е подготвен от специалния му пратеник Стив Уиткоф (брокер без всякакъв досегашен опит като дипломат, който изненадващо бе натоварен с въпросите около войната Русия-Украйна) и довереното лице на Путин - бизнесмена Кирил Дмитриев.

Ето какво пише по-нататък Невзоров:

"Няма нито един международен договор, който Русия да е спазвала. Откритите, абсурдни и нагли лъжи отдавна са основната тактика на руската политика. Предателството също е норма. Официалните руски лица умишлено правят абсурдни изявления, блъфират, изнудват и използват причинно-следствените връзки, за да си "избършат подметките с тях". Винаги е било така.

Стилът на Русия е този на "идиота с големите юмруци", който диктува правилата на живота и политиката на "очилатковците". Нищо не може да се направи по въпроса. Нелечимо е. Това е комплекс за малоценност, причинен от трагичното изоставане в развитието на Русия. 700-годишно изоставане от цивилизацията не е шега работа."

И още:

"Мирният план" на Уиткоф-Дмитриев е стандартен продукт на кремълската "дипломация": нагъл, лъжлив и безсмислен. Европейският съюз веднага прозря това и отхвърли "плана".

