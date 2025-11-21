"Споко, тати, на финал сме": Култовият разговор между Мони Николов и Владо Николов още в групите на Световното

Бившият капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов разказа за любопитен разговор със сина си Симеон Николов след победата над Словения във втория мач от груповата фаза на Световното първенство във Филипините. Още тогава Мони Николов бил убеден, че България ще стигне до финала. Владо се опитал да го предупреди да няма подценяване в предстоящия трети мач от групата с Чили, но Мони бил сигурен, че тимът ще стигне чак до финала.

"Какъв финал, бе? Ти чуваш ли се?!"

"И се чувам с Мони и му казвам: "Айде, супер сте, но давай по-спокойно, въобще никакво подценяване, да не вземете да развалите готова работа. Той ми вика: "Абе, споко, бе, тати". Абе викам: "Пич, аз съм спокоен, ама, направихте нещо такова". И той: "Споко, бе, на финал сме". Аз му казвам: "Абе, какъв финал, бе? Ти чуваш ли се какво говориш? Първо имаш да играеш с Чили, окей. После 1/8-финала би трябвало да го можем. След това идва САЩ или Словения. Пак мачът няма да е същият".

Мони не се оказа въздухар, а Владо само може да мълчи

"И той пак: "Спокойно, финалът най-вероятно ще го загубим, но сме там". И аз седя с отворена уста и си викам на акъла: "Сега, тоя, ако не се класира на финала, ще се окаже голям въздухар. Ако се класира на финал обаче, само ще мълча". И другото е история...", разказа Владо Николов в SportCast с Деян Веселинов.

