Италиански, ама български: Хванаха 42 тона лъжлив доматен сос

Над 42 тона доматен сос, който е трябвало да бъде пласиран и продаден като италиански продукт, беше задържан на пристанище Бриндизи. Местните власти установиха, че продукцията всъщност е българска.

По време на съвместна операция на Агенцията за митници и монополи, финансовата полиция от Бриндизи и инспектори от Пулия и Базиликата е била извършена проверка и нарушението е установено.

"Made in Italy", ама не

Спрени за проверка са два камиона, превозващи доматена смес, предназначена за две италиански предприятия.

Разследващите органи открили, че въпреки че придружаващите документи свидетелстват за български произход на продукта, върху опаковките имало поставени етикети с надпис "Country of origin - Italy".

За разследващите органи това е явно доказателство за намерение продуктът да бъде интегриран в националната производствена верига като суровина от италиански произход.

Източник: БГНЕС

С официално обвинение за фалшиво деклариране на произход се сдобиха правните представители на двете фирми, към които е бил насочен товарът.

Икономически и здравни рискове

Евентуалната измама би донесла стотици хиляди евро незаконна печалба, сочат първоначалните разчети на експертите. Допълнителна опасност при успех на схемата би било подвеждането на търговци и потребители, разчитащи на обозначението "Made in Italy" като гаранция за качество и произход.

Подобна практика застрашава не само икономическата стабилност на сектора, но и доверието в националната хранително-вкусова промишленост, коментират официалните власти, предаде 24 часа.

Експертите са категорични, че освен икономическите щети, има и потенциален риск за общественото здраве, тъй като не може да се гарантира чистотата на заловената продукция. Не е изключено в нея да се съдържат вещества или замърсители, забранени от европейската нормативна уредба.

Италианската страна продължава разследването с цел установяване на всички участници в схемата и разкриването на евентуални други доставки.