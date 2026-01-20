5 неща, които трябва да махнете от нощното шкафче, за да спите по-добре

Безпорядъкът около леглото ви може да изглежда като дребно нещо, но експертите казват, че това е причините, която пречи на мозъка да "се изключи" пред лягане, кара да се чувствате тревожни вечер и пречи на съня. Професионалните организатори на пространството Шанте Дъкуърт и Оливия Хавел споделят предметите, които трябва да премахнете от нощното си шкафче, за да създадете по-спокойна атмосфера за пълноценен сън. Това съобщава изданието Real Simple.

Прибори за хранене и бутилки с вода

Празните чаши и халби, струпани до леглото, не само претрупват пространството, но и създават усещане за безпорядък. Дъкуърт препоръчва просто правило: само една чаша с вода може да се остави на нощното шкафче - останалите трябва да се занесат директно в кухнята.

Малки предмети

Чекове, ластици за коса, непрочетени книги или лекарства действат като „тихи напомняния“ за недовършена работа. Според Дъкуърт мозъкът възприема това като допълнително натоварване, което затруднява релаксацията преди лягане. Експертът съветва всичко да се раздели на три групи: това, от което се нуждаете всяка вечер, това, което има различно място, и това, от което вече не се нуждаете.

Малки електронни устройства

Овлажнителите, вентилаторите, пречиствателите на въздух или будилниците могат да нарушат съня поради сиянието или неравномерния си шум. Организаторът на пространството препоръчва премахването на ярки източници на светлина и преместването на бръмчащи устройства по-далеч. Ако не можете без тях, генератор на бял шум може да ви помогне.

Разбира се, в този списък се включват и мобилните телефони. Спане с телефона до главата пречи на пълноценната нощна почивка. В резултат на това човек се събужда изморен и липса на енергия дори и при продъжителен сън.

Продукти за грижа за кожата и козметика

Твърде много продукти за грижа за кожата на нощното ви шкафче могат да създадат усещане за безпорядък и разсейване преди лягане. Експертите препоръчват да държите само продуктите, които използвате всеки ден, а останалите да преместите на друго място.

Предмети, свързани с работата или с активна умствена дейност

Според Оливия Хавел, държането на лаптопи, планери или писма до леглото ви държи нервната ви система в състояние на напрежение. Дори и да си мислите, че не мислите за работа, физическото присъствие на тези предмети предпазва мозъка ви от пълно „изключване“.

