Защо хората, които хъркат, не се притесняват сами?

Този въпрос си задава всеки, който някога е споделял легло с човек, който хърка: „Как можеш да спиш с този шум?!“

Според изследванията можем да кажем, че има отговор на този въпрос, или по-скоро отговори, пише IFLScience .

Понякога човек може да се събуди от хъркането си. Някои хора се събуждат от силните звуци на хъркането си, други не, казват изследователите. За тези, които го правят, прекъсването трае само няколко секунди.

Още: 12 ефективни метода за спокоен сън без хъркане

Понякога хъркащите осъзнават, че са се събудили. Много други събуждания обаче почти сигурно остават незабелязани. Хората със сънна апнея, която почти винаги се проявява с изключително силно хъркане, могат да се събуждат десетки или дори стотици пъти през нощта.

Доказателствата подкрепят това. Многобройни проучвания показват, че хъркащите имат повече нарушения в цикъла си на сън, а едно от тях показва, че изпитват по-малко „микросъбуждания“, когато носят тапи за уши, докато спят.

Може да се каже обаче, че тези много малки пробуждания не се броят. Всъщност, повечето от тези разсейвания дори не водят до истинско пробуждане. Много хора дори не помнят, че пробуждането се е случило.

И така, защо партньорът ви не е толкова буден, колкото сте вие, заради шума, който издава? Друга част от отговора се крие в начина, по който работи мозъкът ни.

Още: Лесни упражнения за решаване на проблема с хъркането

Въпреки че можете да чувате звуци, докато спите, част от мозъка ви, наречена таламус, филтрира всичко, което смята за „маловажно“ – ето защо можем да свикнем с шума от трафика извън прозореца ни, с звуците на семейството или съквартирантите в други стаи, но звукът на пожарна аларма или извикването на името ни биха ни събудили веднага.

Както и при шума от трафика, мозъкът ни е свикнал със звука на хъркането ни. Той винаги е там и идва от нас – така че подсъзнанието ни знае, че няма значение.

„Ушите ви и цялата ви система са свикнали с този звук. Също така, мозъкът дава приоритет на почивката, така че няма да започне да се събужда, въпреки че звукът на хъркането ви е налице“, казват изследователите.

Добрата новина, ако не можете да спите заради хъркане, е, че проблемът има решение. Всъщност има множество решения.

Още: Лекар: Ето на какво се дължи хъркането

За да намалите хъркането, можете да опитате да спите настрани – на всяка страна – и евентуално в легнало положение по гръб. Позицията за сън, която трябва да избягвате, е да лежите по гръб – тогава гравитацията работи срещу вас, казват изследователите. Така че всяка тактика, която може да ви събуди, ако се преобърнете, може да спре хъркането, преди да е започнало.

Едно нещо, което определено не бива да правите обаче, е да игнорирате хъркането, въпреки че за тези от нас, които са принудени да делят легло с хъркащ, тази перспектива е практически невъзможна. Ако е признак на сънна апнея, може да има някои доста сериозни последици – високо кръвно налягане, инфаркти, инсулти, диабет – и в краткосрочен план може да се чувствате сънливи през цялото време.

Още: Как да се отървете от хъркането бързо и трайно

За съжаление, лечението е апарат за постоянно положително налягане в дихателните пътища (CPAP). Макар че съвременните версии на тези устройства не са особено силни – около 30 децибела, което е сравнимо с тих шепот – те са постоянни. Поне таламусът би трябвало да им даде нисък приоритет. Нали?