8 вида приятели, от които трябва да стоите далеч

Не всеки, който се нарича ваш приятел, е наистина такъв. Понякога общуването с определени хора отнема енергията ви, подкопава самочувствието ви или дори вреди на психичното ви здраве. Психолозите съветват да обърнете голямо внимание на обкръжението си, защото понякога дистанцията е най-добрата форма на грижа за себе си.

Ето кои типове приятели могат да окажат негативно влияние върху живота ви и от кои трябва да стоите далеч.

Вечен критик

Такъв „приятел“ винаги ще намери нещо, в което да намери недостатъци: как си се облякъл, какво си казал, къде си сгрешил. Критиката никога не е конструктивна – тя само обезценява. Постоянната комуникация с критик създава усещане, че „не си достатъчно добър“.

Съвет: Научете се да поставяте граници и не позволявайте на другите да понижават самочувствието ви.

Енергиен вампир

Този приятел постоянно се оплаква и „излива“ проблемите си върху вас. Той вижда живота в тъмни нюанси и заразява всички около себе си с негативизъм.

Съвет: Опитайте се да ограничите комуникацията си или да си зададете конкретни времеви ограничения за срещите с този човек.

Съперник в приятелството

Такъв човек не се стреми да ви подкрепя, а постоянно търси шанс да се състезава с вас. Вместо искрена радост от вашите постижения, той проявява скрита завист.

Съвет: не се забърквайте в тази „надпревара“ и ясно осъзнайте собствената си ценност.

Приятелства от миналото, които са се превърнали в навик

Всеки от нас има приятели, които съществуват в нашето пространство още от ученическите или студентските години. Такава връзка може да загуби актуалност с течение на времето и комуникацията ви да продължи „по инерция“. В такова приятелство няма топлина и откровеност, но вие харчите времето и ресурсите си за срещи.

Манипулатор

Той е майстор в това да ви кара да се чувствате виновни.

Съвет: Научете се да казвате „не“ и да отказвате това, което не ви подхожда. А също така - защитавайте личните си граници.

Токсичен оптимист

Изглежда сякаш няма проблеми, защото обезценява всичко с фразата: „Не си измисляй, всичко е наред.“

Приятелство в името на ползата

Такива хора са наоколо, докато имат нужда от теб. Веднага щом ресурсите (пари, помощ, връзки) се изчерпят, те изчезват.

Съвет: Не инвестирайте повече, отколкото сте готови да похарчите.

Тези, които не уважават времето ви

Такива приятели винаги закъсняват, отменят срещи в последния момент или ви налагат графика си. А това е знак за неуважение. С такъв човек постоянно трябва да се приспособявате и това е изтощително.

Общи съвети от психолози

Вслушайте се в чувствата си. Ако след разговор с приятел постоянно се чувствате по-зле, това е сигнал.

Приятелството трябва да добавя енергия, а не да я отнема.

Не се страхувайте да си поставяте граници и да прекратявате връзки, които са вредни за вашето благополучие.

