Астероид в небето над Германия: Невероятни ВИДЕА

Малкият астероид Sar2736, приличащ на огнена топка, се е разпаднал в земната атмосфера около 1:32 часа местно време

Моментът на падането е уловен от камери за видеонаблюдение в Лайпциг.

Диаметърът на астероида е около метър и по-голямата част от него най-вероятно е изгоряла. Въпреки това много хора вече са се отправили да търсят отломки от него на мястото, където се предполага, че е паднал. Цената на отломките се очаква да бъде много висока.

WATCH: Small asteroid breaks up over eastern Germany, just hours after being discovered pic.twitter.com/iXJkhPas6W