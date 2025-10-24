Светлина в тъмното: Селена Гомес дава любов и подкрепа с новата си песен (ВИДЕО)

Селена Гомес се завръща на музикалната сцена със сингъла "In the Dark", издаден на 23 октомври 2025 г. Песента е част от саундтрака на втория сезон на сериала "Nobody Wants This" (на Netflix). Новата песен на 33-годишната изпълнителка, която наскоро се омъжи за Бени Бланко, е като препратка към ретро-поп звученето от 80-те години. Селена описва парчето като "малка капка носталгия" и споделя, че видеото е заснето за по-малко от осем часа.

Песента "In the Dark" е като светлина в тъмното - носи послание за подкрепа, обич и приемане в трудни моменти. Тя подчертава, че дори когато човек се чувства изгубен или несигурен, винаги има някой, който ще бъде до него и ще му напомни колко е ценен. Основното послание е за безусловна любов и емоционална близост.

Песента е насочена както към феновете на Селена Гомес, които се нуждаят от утеха и вдъхновение, така и към всеки, който преминава през трудности и търси подкрепа и разбиране.

Препратка към личните преживявания

"In the Dark" е синт-поп композиция, изпълнена с блестящи синтезатори и пулсиращи бийтове. Текстът на песента изразява безусловна любов и подкрепа в трудни моменти. "Ще бъда там, когато се изгубиш, за да ти напомня кой си. Ще бъда там като никой друг, ти си толкова красив/а в тъмното."

Мелодията и лириките създават усещане за емоционална дълбочина и интимност, което резонира с личните преживявания на Гомес, свързани със здравословни предизвикателства и подкрепата от близките ѝ.

Видеоклипът, режисиран от Люк Орландо, е вдъхновен от естетиката на албума "Revival" (2015). Гомес се появява в черни тоалети, изпълнявайки песента в различни открити пространства, създавайки усещане за ретро атмосфера. Тя споделя, че видеото е заснето за по-малко от осем часа, което подчертава спонтанността и енергията на проекта.

"In the Dark" е част от саундтрака на втория сезон на "Nobody Wants This", който включва 19 песни от различни артисти - Крис Стейпълтън, Кейси Мъскрейвс, Финъс и Ройъл Отис. Сериалът разказва за необичайната връзка между героите Джоан (Кристен Бел) и Ноа (Адам Броуди). Саундтракът и вторият сезон на сериала са налични за стрийминг.

"In the Dark" е силно завръщане на Селена Гомес към музикалната сцена, което съчетава емоционална дълбочина с ретро поп звучене. Песента и видеото предлагат нов поглед към нейния артистичен израз и отразяват личните ѝ преживявания.

