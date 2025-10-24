Принц Андрю предпочитал блондинки и балерини: Бодигардовете му ги уреждали

Според твърденията на биограф, събрал мненията както на приятели, така и на кралски служители, принц Андрю е наел мрежа от помощници и познати, за да му търсят жени, като е имал предпочитания към балерини и блондинки. Дори личните му охранители са били замесени в улесняването на тези срещи. Според Андрю Лоуни, тази договореност е довела до това бившият херцог да спи с жени, "за които не е знаел, че са проститутки", както твърди в новата си книга, озаглавена "Възходът и падението на династията Йорк".

Снимка: Getty Images

"Той забелязвал привлекателна балерина в Кралския балет и след това изпращал своя личен охранител... да я покани да се срещне с принца", пише Лоуни. "Други случаи включват изпращане на помощници, които да канят момичета на масата му в лондонския нощен клуб Chinawhite. Или да идват в апартамента му в хотела, когато е в чужбина."

Още: Принц Уилям се е съгласил да се срещне с Хари, но при едно единствено условие

Той добавя, че помощниците на Андрю често са искали да бъдат канени атрактивни жени на социални събития, като личният секретар е уточнявал: "Той харесва блондинки." На това един дипломат отговорил: "Аз съм дипломат, не сводник", подчертавайки неудобството сред персонала.

Снимка: Getty Images

65-годишният Андрю подаде оставка като специален търговски пратеник на Великобритания през 2011 г. на фона на критиките за връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, който се самоуби през 2019 г. Лони твърди, че по време на своите пътувания по света Андрю е предпочитал хотели пред кралски резиденции, което му е давало независимост в избора на хората, с които се среща. "Разказват се истории за ескортни момичета, маскирани като жени с други професии", продължава Лони.

Още: Принц Андрю се е опитвал да наеме „интернет тролове“, за да тормозят жена

Принцът поддържал и близки връзки с партньорката на Епстийн, Гилейн Максуел, като според твърденията използвал кралските си връзки, за да получи достъп до жени, а дори и в Английския национален балет (ENB) Андрю давал предимство на танцьорките пред самото изкуство. Служители твърдят, че той влияел върху разпределението на местата в кралската ложа, избирайки си спътници, включително любовници, инструктори по йога и бизнесмени, като същевременно ограничавал официалния надзор.

Скандалите около принц Андрю продължават

Снимка: Getty Images

Вирджиния Джуфре, една от жертвите на Епстийн, която се самоубива през април 2025 г., твърди, че е била принудена да спи с Андрю три пъти.

Още: "Скоро пак ще си играем": Имейл на принц Андрю към Джефри Епстийн разкрива дебела лъжа

Братът на крал Чарлз III дори урежда граждански иск в САЩ с Джуфре за милиони през 2022 г., но продължава да отрича обвиненията. И само няколко дни преди излизането на книгата на Лоуни, Андрю обяви, че ще се откаже от титлите си, включително тази на херцог на Йорк, като заяви: "Продължаващите обвинения срещу мен отвличат вниманието от работата на Негово Величество и кралското семейство".

Снимка: Getty Images

Андрю също така е споменат в нов доклад, свързан с друга млада блондинка, трафикирана от Епстийн, която сега работи като инструктор по йога в Ню Йорк, като адвокатът ѝ потвърди, че тя "не само е била малтретирана от Епстийн, но и трафикирана от него в продължение на много години".

Още: "Не е моят подпис": Тръмп отрече да е писал писмо с неприлично съдържание до Епстийн

Без показанията на Джуфре, бившият федерален прокурор Неама Рахмани предположи, че Андрю е малко вероятно да посети отново САЩ поради потенциалния арест, свързан с Епстийн, а представителят Стивън Линч изрази намерение да разпита Андрю по този въпрос. Максуел в момента излежава 20-годишна присъда за ролята си в мрежата на Епстийн за сексуално малтретиране, но Доналд Тръмп заяви, че ще "разгледа" възможността да ѝ издаде президентско помилване, въпреки че жалбата ѝ е била отхвърлена от Върховния съд, пише "Marca".

Още: Обвинила брат на крал Чарлз в изнасилване: Вече е мъртва