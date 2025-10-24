Войната в Украйна:

Принуда с използване на оръжие: Обвиниха д-р Станимир Хасърджиев и още трима

Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие, съобщиха от Софийската районна прокуратура. Софийският районен съд е постановил задържане под стража за Хасърджиев и още един от обвиняемите, докато на другите двама е наложен "домашен арест". Прокуратурата ще протестира техните мерки за неотклонение.

Какво се знае по случая?

Припомняме, че вчера (23 октомври) стана ясно, че председателят на неправителствена организация е бил задържан за престъпление. Според информацията той, заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче в продължение на часове. В блок в столичния квартал "Дианабад" идва полиция и арестува четирима мъже.

Позицията на НПО

Националната пациентска организация (НПО) в своя позиция категорично се разграничава от действията и поведението, свързвани с д-р Хасърджиев, които са "изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея". "Управителният съвет на НПО е прекратил всички формални отношения с д-р Хасърджиев на 15 септември тази година", се казва още в съобщението.

От пациенстката организация заявяват още, че това поведение на д-р Хасърджиев е довело до сериозни последствия за организацията.

"Под негово ръководство настъпи една от най-дълбоките кризи в историята на НПО, довела до напускането на целия оперативен екип и до натрупване на значителни задължения към държавата. В резултат организацията бе практически парализирана и поставена в изолация от своите партньори и институции. Към днешна дата Националната пациентска организация не разполага с постоянен административен екип или собствени финансови средства, включително и с банкова сметка, като е дадена на публичен изпълнител заради неплатени осигуровки по негови заплати", се казва още в позицията им.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
